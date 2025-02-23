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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127717 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140774 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський розповів, що не ображається на слова Трампа про "диктатора без виборів"

Зеленський розповів, що не ображається на слова Трампа про "диктатора без виборів"

Київ • УНН

 • 23894 перегляди

Президент України заявив, що не ображається на слова Трампа, який назвав його "диктатором". Європейські лідери розкритикували заяву Трампа, а КМІС спростував дані про низький рейтинг Зеленського.

Володимир Зеленський заявив, що не ображається на президента США Дональда Трампа за те, що той назвав його "диктатором". Про це він сказав під час форуму " Україна. Рік 2025", передає УНН.

Я маю прагматичний підхід до відносин із сьогоднішньою адміністрацією і буду продовжувати саме так. Але безумовно я б не назвав слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, мʼяко кажучи. Але для чого ображатись? Ображається на слово "диктатор" той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як "ну що зробиш", будемо якось жити зі Сполученими штатами Америки. Диктаторами точно не будемо

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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