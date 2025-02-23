Зеленський розповів, що не ображається на слова Трампа про "диктатора без виборів"

Володимир Зеленський заявив, що не ображається на президента США Дональда Трампа за те, що той назвав його "диктатором". Про це він сказав під час форуму " Україна. Рік 2025", передає УНН.

Я маю прагматичний підхід до відносин із сьогоднішньою адміністрацією і буду продовжувати саме так. Але безумовно я б не назвав слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, мʼяко кажучи. Але для чого ображатись? Ображається на слово "диктатор" той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як "ну що зробиш", будемо якось жити зі Сполученими штатами Америки. Диктаторами точно не будемо - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.