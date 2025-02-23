Зеленский рассказал, что не обижается на слова Трампа о "диктаторе без выборов"

Владимир Зеленский заявил, что не обижается на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал его "диктатором". Об этом он сказал во время форума "Украина. Год 2025", передает УНН.

У меня прагматичный подход к отношениям с сегодняшней администрацией и буду продолжать именно так. Но безусловно я бы не назвал слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Но для чего обижаться? Обижается на слово "диктатор" тот, кто есть диктатор. А так я это воспринимаю как "ну что сделаешь", будем как-то жить с Соединенными штатами Америки. Диктаторами точно не будем - заявил Зеленский.

Напомним

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.