Трамп отказался называть путина диктатором диктатором

Президент США Дональд Трамп отказался называть президента рф владимира путина диктатором, передает УНН.

На вопрос, употребил бы он термин диктатор для описания путина, Трамп завил: "Я не употребляю эти слова легкомысленно".

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На прошлой неделе Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.

Владимир Зеленский заявил, что не обижается на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал его "диктатором".