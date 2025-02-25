рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

россия видит себя империей, поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, внутренне-социальными методами достичь поглощения Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время дискуссии по случаю специальной встречи YES "Три года - Время побеждать", передает корреспондент УНН.

Изменились ли их стратегические задачи? Нет. На мой взгляд, эта задача не изменится никогда. рф не видит себя федерацией. Она видит себя империей. Для существования империи нужны как минимум три государства в их понимании. Это россия, беларусь, она частично, большей частью есть. Не хватает Украины. Без этого существование российской империи невозможно. Поэтому она не остановится и будет пытаться сделать все, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне-социальными методами достичь поглощения Украины - сказал Буданов.

Глава ГУР заявил, что россиянам нужна территория, население, заводы.

"Без нас империя не может состояться. Поэтому их стратегическая цель неизменна. Военным путем рф понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально. Я не буду говорить какие-то непонятные вещи о том, что в россии ничего не удается и, что все у них плохо. Это не так. Они движутся вперед. Это движение не такое уж значительное и не достаточное для достижения быстрой стратегической цели, поэтому им нужна пауза. Им нужно восстановить свои силы, сделать работу над ошибками, попытаться дестабилизировать до конца ситуацию здесь внутри и тогда у них появляется новое окно возможностей для того, чтобы достичь своей стратегической цели", - пояснил Буданов.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет завершения войны, ведь это для него инструмент контроля россиянами.

Президент США Дональд Трамп верит, что путин хочет прекратить боевые действия.

24 февраля Дональд Трамп отказался называть президента рф владимира путина диктатором.