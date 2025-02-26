Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время

ukenru
Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 4912 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 23054 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 65154 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 104900 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 106224 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 104447 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 102103 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 92122 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 75671 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105884 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

26 февраля, 00:42 • 38634 просмотра
Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

26 февраля, 01:01 • 63926 просмотра
Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

03:20 • 31506 просмотра
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

03:46 • 27871 просмотра
День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

04:30 • 55069 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 149011 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 202299 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 280068 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 283218 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 257383 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 9603 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 107018 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 114968 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 115583 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138126 просмотра
Актуальное
Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время

Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время

Киев  •  УНН

 • 733 просмотра

Read in English

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о впечатляющих результатах Трампа за 35 дней президентства и выразил уверенность в скором завершении войны. Трамп планирует встречу с Зеленским 28 февраля для подписания соглашения о полезных ископаемых.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что  Дональд Трамп как президент достиг просто впечатляющих результатов за 35 дней. Келлог доверяет Трампу и верит, что война против Украины завершится в ближайшее время.

Об этом он рассказал FOX News, передает УНН.

Это классический Трамп. Я имею в виду, мы уже были с ним раньше...Он лучший составитель соглашений. Я просто, знаете почти ошеломленно молчишь после 35 дней того, что он делает. Я возвращаюсь к книге, которую я давно читал под названием "Президентское командование" Питера Родмана. Он сказал, что в успешных президентах есть две замечательные черты. Одна - это умение общаться, а другая - способность полагаться на инстинкты

- сказал Кэллог.

Келлог отметил, что эти черты у Трампа зашкаливают. Он отметил, что предыдущий президент Джо Байден не разговаривал ни с Ким Чен Ыном, ни с Владимиром Путиным. Между тем как Трамп сразу выходит на связь.

Он знает, что должен поговорить с каждым, кто будет участвовать в заключении сделок. И он делает это исключительно хорошо. И очень интересно наблюдать, как он работает не только с Украиной сейчас, но и с Россией. Что он делает с Китаем, что он делает с Южной и Латинской Америкой. Он это абсолютный мастер-класс того, как быть президентом и как управлять. И это он делает. И через 35 дней он получил просто впечатляющие результаты. И я очень положительно отношусь к тому, что он собирается делать с этой войной

- утверждает Келлог.

Келлог также выразил уверенность в том, что война в Украине  завершится в ближайшее время.

Я абсолютно верю и доверяю ему, что эта война завершится в ближайшее время. Я очень уверен

- подчеркнул Кэллог.

Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира25.02.25, 16:08 • 45834 просмотра

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита".

Как ранее писал УНН Президент Украины планирует встретиться с Трампом 28 февраля 2025 года для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

25 февраля Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.

Добавим

Трамп за 35 дней своего президентства успел всколыхнуть Европу и Америку противоречивыми заявлениями и действиями. Издание Politico опубликовало материал, в котором рассматривается, как Дональд Трамп, вернувшись на политическую арену, поддерживает интересы России и Владимира Путина.

На днях Трамп отказался называть Путина диктатором, однако раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
foks-niusФокс Ньюс
kim-chen-inКим Чен Ын
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы