Келлог о Трампе: доверяю ему и верю, что война в Украине завершится в ближайшее время

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп как президент достиг просто впечатляющих результатов за 35 дней. Келлог доверяет Трампу и верит, что война против Украины завершится в ближайшее время.

Об этом он рассказал FOX News, передает УНН.

Это классический Трамп. Я имею в виду, мы уже были с ним раньше...Он лучший составитель соглашений. Я просто, знаете почти ошеломленно молчишь после 35 дней того, что он делает. Я возвращаюсь к книге, которую я давно читал под названием "Президентское командование" Питера Родмана. Он сказал, что в успешных президентах есть две замечательные черты. Одна - это умение общаться, а другая - способность полагаться на инстинкты - сказал Кэллог.

Келлог отметил, что эти черты у Трампа зашкаливают. Он отметил, что предыдущий президент Джо Байден не разговаривал ни с Ким Чен Ыном, ни с Владимиром Путиным. Между тем как Трамп сразу выходит на связь.

Он знает, что должен поговорить с каждым, кто будет участвовать в заключении сделок. И он делает это исключительно хорошо. И очень интересно наблюдать, как он работает не только с Украиной сейчас, но и с Россией. Что он делает с Китаем, что он делает с Южной и Латинской Америкой. Он это абсолютный мастер-класс того, как быть президентом и как управлять. И это он делает. И через 35 дней он получил просто впечатляющие результаты. И я очень положительно отношусь к тому, что он собирается делать с этой войной - утверждает Келлог.

Келлог также выразил уверенность в том, что война в Украине завершится в ближайшее время.

Я абсолютно верю и доверяю ему, что эта война завершится в ближайшее время. Я очень уверен - подчеркнул Кэллог.

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Дополнение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что "слышал" о возможном визите Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также сказал, что "не против такого визита".

Как ранее писал УНН Президент Украины планирует встретиться с Трампом 28 февраля 2025 года для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

25 февраля Украина согласовала условия соглашения о полезных ископаемых с США, подписание может состояться 28 февраля в Вашингтоне. Документ имеет целью улучшить отношения с администрацией Трампа и укрепить обязательства по безопасности.

Добавим

Трамп за 35 дней своего президентства успел всколыхнуть Европу и Америку противоречивыми заявлениями и действиями. Издание Politico опубликовало материал, в котором рассматривается, как Дональд Трамп, вернувшись на политическую арену, поддерживает интересы России и Владимира Путина.

На днях Трамп отказался называть Путина диктатором, однако раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".