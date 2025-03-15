Трамп получил удар микрофоном по лицу
Киев • УНН
Дональд Трамп получил удар микрофоном от журналиста во время пресс-конференции. Президент США прокомментировал инцидент, предположив, что видео станет вирусным.
Президент США Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ, в пятницу, 14 марта, получил удар микрофоном от одного из них, сообщает TMZ, передает УНН.
Детали
В пятницу днем президент США общался с представителями СМИ на объединенной базе Эндрюс, когда штанга микрофона задела его лицо и плечо. Трамп поднял брови, а затем проигнорировал вопрос о ситуации в Газе, вместо этого сосредоточившись на моменте с микрофоном.
Президент США сказал, что представитель СМИ, допустивший этот ляп, собирается сделать огромную историю.
"Что-то подсказывает нам, что этот клип станет вирусным", - отметил Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "немного саркастичным", когда обещал завершить войну в Украине за 24 часа.