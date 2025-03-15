Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись із представниками ЗМІ, у п’ятницю, 14 березня, отримав удар мікрофоном від одного з них, повідомляє TMZ, передає УНН.

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У п'ятницю вдень президент США спілкувався з представниками ЗМІ на об'єднаній базі Ендрюс, коли штанга мікрофона зачепила його обличчя і плече. Трамп підняв брови, а потім проігнорував запитання про ситуацію в Газі, замість цього зосередившись на моменті з мікрофоном.

Президент США сказав, що представник ЗМІ, який допустив цей ляп, збирається зробити величезну історію.

"Щось підказує нам, що цей кліп стане вірусним", - зазначив Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "трохи саркастичний", коли обіцяв завершити війну в Україні за 24 години.