Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг на уровне европейских военных, а также есть "новые обязательства, изложенные на стол" от мировых лидеров, пишет УНН со ссылкой на BBC, The Guardian и Sky News.

Детали

По его словам, "коалиция желающих" объединяет партнеров со всего ЕС, а также Канады, Австралии и Новой Зеландии и поддерживает других, включая Японию.

Он добавил, что усилия тех, кто поддерживает Украину, должны продолжаться, включая обеспечение "потока военной помощи" и продолжение санкций, чтобы "ослабить военную машину путина и заставить его сесть за стол".

На пресс-конференции он сказал, что настал момент "ускорить практическую работу", необходимую для продвижения к мирному соглашению.

По его словам, была "договоренность, что мы переходим к операционной фазе" военного планирования, что состоится в четверг.

Переходя к "операционной фазе", представители военных сил встретятся в четверг, чтобы поддержать возможное прекращение огня.

В прошлом заявлении премьер-министр Британии призвал союзников взять на себя "конкретные обязательства", и привел пример таких обязательств. Он указал, что сегодня собралась "большая группа", чем приехала в Великобританию две недели назад на саммит в Ланкастер Хаус.

Группа, которая собралась сегодня утром, больше, чем у нас две недели назад, есть более сильная коллективная решимость, и сегодня утром были положены на стол новые обязательства как в отношении коалиции желающих с точки зрения защиты соглашения, так и в отношении более широкой точки зрения, которой является коллективная оборона и безопасность Европы. Итак, больше обязательств на столе сегодня утром и договоренность о том, что мы сейчас переходим к операционной фазе, поэтому переговоры в четверг, военные переговоры, станут следующей точкой фокуса - сказал Стармер.

Эти обязательства касаются как "коалиции желающих" миротворческих сил в Украине, так и "более широкой точки зрения, которой является коллективная оборона и безопасность Европы", сказал Стармер. Более широкий аспект, продолжил Стармер, заключается в том, что "Европа должна активизировать свою собственную оборону и безопасность".

"Это момент, чтобы продолжать двигаться к результату, который мы хотим видеть: прекращение убийств, справедливый и длительный мир в Украине и прочную безопасность для всех нас", - сказал он.

На вопрос о правилах ведения боевых действий, которые будут применяться, если британские и европейские войска будут развернуты в Украине в составе миротворческих сил, и о том, насколько они будут эффективны, если эти силы не смогут открыть огонь в ответ в случае необходимости, Стармер ответил: "Операционное совещание [в четверг] - это то место, где происходят обсуждения относительно того, какими будут возможности".

Он отметил, что хочет, чтобы Великобритания "играла ведущую роль" посредством предоставления войск и авиации, в то время как другие страны предоставят другие возможности.

Но сначала необходимо достичь мирного соглашения, что требует давления на россию.

"Если будет длительный мир, должны быть договоренности о безопасности", - добавил премьер-министр Британии, отмечая, что путин ранее нарушал мирные соглашения.

На фоне того, как Стармер выполняет всю эту работу по миротворческим силам, его спросили, что произойдет, если путин откажется это принять. Он ответил, что главное – "максимально давить на россию".

Сегодня утром было достигнуто более широкое соглашение, которое заключалось в том, что "да, но" от россии недостаточно хорошо, и мы согласились, что наше коллективное давление будет оказываться на россию со стороны всех нас, кто присутствует сегодня утром - отметил Стармер.

Напомним

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным 13 марта.

В тот день российский диктатор владимир путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Но, по его словам, "есть нюансы" относительно этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления российского диктатора владимира путина о перемирии с Украиной на 30 суток были предсказуемыми, и он готовит отказ от этого предложения, однако боится сказать об этом президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии в россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.