"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер на рівні європейських військових, а також є "нові зобов'язання, викладені на стіл" від світових лідерів, пише УНН з посиланням на BBC, The Guardian та Sky News.

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З його слів, "коаліція охочих" об’єднує партнерів з усього ЄС, а також Канади, Австралії та Нової Зеландії та підтримує інших, включаючи Японію.

Він додав, що зусилля тих, хто підтримує Україну, мають продовжуватися, включаючи забезпечення "потоку військової допомоги" та продовження санкцій, щоб "послабити воєнну машину путіна та змусити його сісти за стіл".

На пресконференції він сказав, що настав момент "прискорити практичну роботу", необхідну для просування до мирної угоди.

З його слів, була "домовленість, що ми переходимо до операційної фази" військового планування, що відбудеться в четвер.

Переходячи до "операційної фази", представники військових сил зустрінуться у четвер, щоб підтримати можливе припинення вогню.

У минулій заяві прем’єр-міністр Британії закликав союзників взяти на себе "конкретні зобов’язання", і навів приклад таких зобов’язань. Він вказав, що сьогодні зібралася "більша група", ніж приїхала до Великої Британії два тижні тому на саміт у Ланкастер Гаус.

Група, яка зібралася сьогодні вранці, є більшою, ніж у нас два тижні тому, є сильніша колективна рішучість, і сьогодні вранці були покладені на стіл нові зобов’язання як щодо коаліції охочих з точки зору захисту угоди, так і щодо ширшої точки зору, якою є колективна оборона та безпека Європи. Отже, більше зобов’язань на столі сьогодні вранці та домовленість про те, що ми зараз переходимо до операційної фази, тому переговори у четвер, військові переговори, стануть наступною точкою фокусу - сказав Стармер.

Ці зобов’язання стосуються як "коаліції охочих" миротворчих сил в Україні, так і "ширшої точки зору, якою є колективна оборона та безпека Європи", сказав Стармер. Ширший аспект, продовжив Стармер, полягає в тому, що "Європа має активізувати свою власну оборону та безпеку".

"Це момент, щоб продовжувати рухатися до результату, який ми хочемо бачити: припинення вбивств, справедливий і тривалий мир в Україні та міцну безпеку для всіх нас", - сказав він.

На запитання про правила ведення бойових дій, які будуть застосовуватися, якщо британські та європейські війська будуть розгорнуті в Україні у складі миротворчих сил, і про те, наскільки вони будуть ефективні, якщо ці сили не зможуть відкрити вогонь у відповідь у разі необхідності, Стармер відповів: "Операційна нарада [у четвер] - це те місце, де відбуваються обговорення щодо того, якими будуть спроможності".

Він зазначив, що хоче, щоб Велика Британія "грала провідну роль" за допомогою надання військ та авіації, тоді як інші країни нададуть інші можливості.

Але спочатку необхідно досягти мирної угоди, що потребує тиску на росію.

"Якщо буде тривалий мир, повинні бути домовленості про безпеку", - додав прем'єр-міністр Британії, зазначаючи, що путін раніше порушував мирні угоди.

На тлі того, як Стармер виконує всю цю роботу щодо миротворчих сил, його запитали, що станеться, якщо путін відмовиться це прийняти. Він відповів, що головне – "максимально тиснути на росію".

Сьогодні вранці була досягнута більш широка згода, яка полягала в тому, що "так, але" від росії недостатньо добре, і ми погодилися, що наш колективний тиск буде чинитися на росію з боку всіх нас, хто присутні сьогодні вранці - зазначив Стармер.

Нагадаємо

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним 13 березня.

Того дня російський диктатор володимир путін заявив про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Але, за його словами, "є нюанси" щодо цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви російського диктатора володимира путіна щодо перемир'я з Україною на 30 діб були передбачуваними, і він готує відмову від цієї пропозиції, проте боїться сказати про це президенту США Дональду Трампу.

Згодом у росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.