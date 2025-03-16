Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет
Киев • УНН
В провинции Саада авиаудар США привел к многочисленным жертвам. По меньшей мере 24 погибших и 23 раненых на территории, контролируемой хуситами.
Силы США нанесли авиаудар по северной провинции Саада, в результате чего есть жертвы и раненые. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.
Детали
По последним данным, еще по меньшей мере 24 человека погибли и 23 человека получили ранения. Нападение произошло на территории, находящейся под контролем хуситских формирований, которые ведут вооруженную борьбу в стране.
Ситуация в Йемене остается напряженной, поскольку конфликт между хуситами и международной коалицией продолжается уже несколько лет.
Ожидается, что количество жертв может возрасти, поскольку спасательные операции продолжаются.
Напомним
США начали военную операцию против хуситов в Йемене в ответ на их атаки в Красном море. Обстрелы нацелены на радары и объекты запуска ракет. Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно15.03.25, 21:28 • 121272 просмотра