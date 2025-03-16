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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає

Київ • УНН

 • 83866 перегляди

У провінції Саада авіаудар США призвів до численних жертв. Щонайменше 24 загиблих і 23 поранених на території, контрольованій хуситами.

Авіаудар США по Сааді: 24 людини загинули, 23 - отримали пораненні, кількість жертв зростає

Сили США завдали авіаудару по північній провінції Саада, у результаті чого є жертви та поранені. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

За останніми даними, ще щонайменше 24 особи загинули та 23 людини отримали поранення. Напад стався на території, що перебуває під контролем хуситських формувань, які ведуть збройну боротьбу в країні. 

Ситуація в Ємені залишається напруженою, оскільки конфлікт між хуситами та міжнародною коаліцією триває вже кілька років.

Очікується, що кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні операції тривають.

Нагадаємо

США розпочали військову операцію проти хуситів у Ємені у відповідь на їх атаки в Червоному морі. Обстріли націлені на радари та об'єкти запуску ракет. Єменські хусити заявили, що удари США не залишаться без відповіді, посилюючи їх підтримку палестинців. МЗС Ємену засудило дії Вашингтона, наголосивши на праві країни на самооборону.

США завдали потужного удару по хуситах у Ємені: що відомо15.03.25, 21:28 • 121285 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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