Marvel розкрила дати виходу своїх серіалів на наступний рік
Київ • УНН
Marvel оприлюднила дати виходу семи нових серіалів на Disney+ з грудня 2024 по грудень 2025 року. Серед анонсованих проєктів - нові сезони What If, Daredevil Born Again та кілька нових серіалів.
Компанія Marvel розкрила дати виходу своїх телесеріалів на наступний рік, пише УНН з посиланням на Gizmodo.
Деталі
Пізно ввечері у вівторок у мережі з'явилося відео, повне нової інформації про Marvel, і воно було приховано типовим для Marvel чином. Напередодні фінальної серії Agatha All Along, Marvel опублікувала кадри і дати виходу для кожного свого серіалу, яке вийде на Disney+ до кінця цього року та протягом всього 2025 року:
- What If…? 3 сезон – 22 грудня
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 25 січня
- Daredevil Born Again – 4 березня
- Ironheart – 24 червня
- Eyes of Wakanda – 6 серпня
- Marvel Zombies – жовтень 2025 року
- Wonder Man – грудень 2025 року
Про деякі з них, такі як Daredevil, вже було відомо, але про інші, такі як Ironheart і Wonder Man, ще ні, зазначає видання.
Disney скоротить кількість фільмів Marvel08.05.24, 15:38 • 120583 перегляди