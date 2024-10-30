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Marvel розкрила дати виходу своїх серіалів на наступний рік

Київ • УНН

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Marvel оприлюднила дати виходу семи нових серіалів на Disney+ з грудня 2024 по грудень 2025 року. Серед анонсованих проєктів - нові сезони What If, Daredevil Born Again та кілька нових серіалів.

Marvel розкрила дати виходу своїх серіалів на наступний рік

Компанія Marvel розкрила дати виходу своїх телесеріалів на наступний рік, пише УНН з посиланням на Gizmodo.

Деталі

Пізно ввечері у вівторок у мережі з'явилося відео, повне нової інформації про Marvel, і воно було приховано типовим для Marvel чином. Напередодні фінальної серії Agatha All Along, Marvel опублікувала кадри і дати виходу для кожного свого серіалу, яке вийде на Disney+ до кінця цього року та протягом всього 2025 року:

  • What If…? 3 сезон – 22 грудня
  • Your Friendly Neighborhood Spider-Man – 25 січня
  • Daredevil Born Again – 4 березня
  • Ironheart – 24 червня
  • Eyes of Wakanda – 6 серпня
  • Marvel Zombies – жовтень 2025 року
  • Wonder Man – грудень 2025 року

Про деякі з них, такі як Daredevil, вже було відомо, але про інші, такі як Ironheart і Wonder Man, ще ні, зазначає видання.

Disney скоротить кількість фільмів Marvel08.05.24, 15:38 • 120583 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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