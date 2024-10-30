Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Компания Marvel раскрыла даты выхода своих телесериалов на следующий год, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Поздно вечером во вторник в сети появилось видео, полное новой информации о Marvel, и оно было скрыто типичным для Marvel образом. В преддверии финальной серии Agatha All Along, Marvel опубликовала кадры и даты выхода для каждого своего сериала, которое выйдет на Disney+ до конца этого года и в течение всего 2025 года:

What If...? 3 сезон - 22 декабря

Ваш дружелюбный сосед Человек-паук - 25 января

Daredevil Born Again - 4 марта

Ironheart - 24 июня

Глаза Ваканды - 6 августа

Marvel Zombies - октябрь 2025 года

Чудо-человек - декабрь 2025 года

О некоторых из них, таких как Daredevil, уже было известно, но о других, таких как Ironheart и Wonder Man, еще нет, отмечает издание.

Disney сократит количество фильмов Marvel