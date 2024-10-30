Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год
Киев • УНН
Marvel обнародовала даты выхода семи новых сериалов на Disney+ с декабря 2024 по декабрь 2025 года. Среди анонсированных проектов - новые сезоны What If, Daredevil Born Again и несколько новых сериалов.
Компания Marvel раскрыла даты выхода своих телесериалов на следующий год, пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.
Детали
Поздно вечером во вторник в сети появилось видео, полное новой информации о Marvel, и оно было скрыто типичным для Marvel образом. В преддверии финальной серии Agatha All Along, Marvel опубликовала кадры и даты выхода для каждого своего сериала, которое выйдет на Disney+ до конца этого года и в течение всего 2025 года:
- What If...? 3 сезон - 22 декабря
- Ваш дружелюбный сосед Человек-паук - 25 января
- Daredevil Born Again - 4 марта
- Ironheart - 24 июня
- Глаза Ваканды - 6 августа
- Marvel Zombies - октябрь 2025 года
- Чудо-человек - декабрь 2025 года
О некоторых из них, таких как Daredevil, уже было известно, но о других, таких как Ironheart и Wonder Man, еще нет, отмечает издание.
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