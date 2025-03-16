В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что правительство готовит еще ряд новаций поддержки многодетных семей, в частности по подготовке детей к школе. Об этом Жолнович рассказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"У нас был такой пакет "Зимней поддержки" для семей многодетных, где мы давали им по 5 тыс. гривен на каждого ребенка, чтобы подготовиться к зиме. Мы готовим еще ряд новаций. Сейчас они обсуждаются с премьер-министром, Минфином, чтобы поддержать женщину в материнстве, и те семьи, в которых есть дети, подготовкой к школе, улучшенным финансированием в отношении того периода, когда женщина вынуждена ухаживать за своим ребенком", - сказала Жолнович.

Она отметила, что правительство расширило также программу "муниципальные няни", и по ее мнению, программа еще будет расширяться.

Напомним

28 февраля был последним днем, когда можно было подать заявку на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя єПідтримка". Почти 14,4 млн украинцев уже подали заявки и получат соответствующие выплаты.

Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен