В уряді анонсували нові програми для багатодітних сімей

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що уряд готує ще ряд новацій підтримки багатодітних сімей, зокрема щодо підготовки дітей до школи. Про це Жолнович розповіла в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"В нас був такий пакет "Зимової підтримки" для родин багатодітних, де ми давали їм по 5 тис. гривень на кожну дитину, щоб підготуватися до зими. Ми готуємо ще ряд новацій. Зараз вони обговорюються з прем’єр-міністром, Мінфіном, щоб підтримати жінку в материнстві, і ті родини, в яких є діти, підготовкою до школи, покращеним фінансуванням щодо того періоду, коли жінка змушена доглядати за своєю дитиною", - сказала Жолнович.

Вона зазначила, що уряд розширив також програму "муніципальні няні", і на її думку, програма ще буде розширюватися.

Нагадаємо

28 лютого був останнім днем, коли можна було подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Майже 14,4 млн українців уже подали заявки та отримають відповідні виплати.

Останній день "Зимової єПідтримки": Шмигаль розповів, скільки українців подали заявки на отримання 1000 гривень