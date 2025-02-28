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Останній день "Зимової єПідтримки": Шмигаль розповів, скільки українців подали заявки на отримання 1000 гривень

Київ • УНН

 • 32332 перегляди

28 лютого - останній день подачі заявок на "Зимову єПідтримку", вже 14,4 млн українців подали заявки на виплату. Кошти можна буде використати до кінця року, а інші соціальні програми продовжать діяти.

Останній день "Зимової єПідтримки": Шмигаль розповів, скільки українців подали заявки на отримання 1000 гривень

Сьогодні, 28 лютого, останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Майже 14,4 млн українців уже подали заявки та отримають відповідні виплати. 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка". Однак отримані кошти можна буде витрачати до кінця цього року. Майже 14,4 млн українців уже подали заявки та отримають відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей. Водночас із завершенням зими інші програми, запроваджені в межах "Зимової підтримки", не закінчуються

- сказав Шмигаль. 

За його словами, вчительська щомісячна доплата зберігається, її продовжують отримувати майже 500 тисяч педагогів. Також продовжуються програми безкоштовних обідів та сніданків для учнів початкової школи, субсидії на оплату комунальних послуг.

"Доступні ліки" будуть розширюватися. За програмою єКнига маємо вже 108 тисяч заявок. Продовжуємо прийом заявок для отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Цієї весни також плануємо запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

1 грудня в Україні стартувала програма "Зимова єПідтримка". В застосунку "Дія" українці могли подати заявку на отримання державної допомоги в розмірі 1000 гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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