Последний день «Зимней еПоддержки»: Шмыгаль рассказал, сколько украинцев подали заявки на получение 1000 гривен
Киев • УНН
28 февраля - последний день подачи заявок на «Зимнюю еПоддержку», уже 14,4 млн украинцев подали заявки на выплату. Средства можно будет использовать до конца года, а другие социальные программы продолжат действовать.
Сегодня, 28 февраля, последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя еПоддержка». Почти 14,4 млн украинцев уже подали заявки и получат соответствующие выплаты.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Сегодня последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 гривен по программе «Зимняя еПоддержка». Однако полученные средства можно будет тратить до конца этого года. Почти 14,4 млн украинцев уже подали заявки и получат соответствующие выплаты. Это рекордные показатели для государственной программы, которые продемонстрировали ее актуальность и важность для наших людей. В то же время с завершением зимы другие программы, введенные в рамках «Зимней поддержки», не заканчиваются
По его словам, учительская ежемесячная доплата сохраняется, ее продолжают получать почти 500 тысяч педагогов. Также продолжаются программы бесплатных обедов и завтраков для учащихся начальной школы, субсидии на оплату коммунальных услуг.
«Доступные лекарства» будут расширяться. По программе еКнига имеем уже 108 тысяч заявок. Продолжаем прием заявок для получения субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Этой весной также планируем вводить новые программы и расширять имеющуюся социальную поддержку для украинских семей
Напомним,
1 декабря в Украине стартовала программа «Зимняя еПоддержка». В приложении «Дія» украинцы могли подать заявку на получение государственной помощи в размере 1000 гривен.