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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Киев • УНН

 • 139327 просмотра

Откройте для себя захватывающие фэнтези-миры: от монстропокалипсиса до приключений злодеев и тайн Зеленого рыцаря. Окунитесь в магию кино!

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Фэнтези-фильмы обладают уникальной способностью перенести нас в другие миры, где возможности кажутся безграничными, а каждый момент может быть наполнен магией и чудесами. Они позволяют забыть о повседневной жизни, окунуться в приключения героев, которые борются со злом, открывают новые горизонты и преодолевают сложные испытания. УНН предлагает подборку впечатляющих фильмов, которые можно посмотреть на выходных.

Любовь и монстры (Love and Monsters) 2020

Прошло 7 лет после "Монстропокалипсиса". Джоэл и другие люди все это время жили в бункере, пока большие чудовища властвовали над поверхностью. До апокалипсиса, Джоэл испытывал чувства к Эми — его однокласснице, которую он считает мертвой. Вдруг, Джоэл узнает, что она до сих пор жива, поэтому он стремится найти ее, несмотря на кровожадных монстров.

  • жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Фэнтези, Романтические;
    • страна: Канада, США;
      • режиссер: Майкл Мэтьюз;
        • актеры: Дилан О'Брайен, Джессика Хенвик, Майкл Рукер, Эллен Холлман.

          Подземелья и драконы: Честь воров (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) 2023

          Этот фильм был основан на культовой серии настольных ролевых игр. В этом большом мире, авантюрист Эдгин и его группа желают найти потерянный артефакт, но что-то идет совсем не по плану, когда они встречаются не очень приятными лицами.

          • жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Фэнтези, Семейные;
            • страна: США, Канада, Великая Британия, Исландия, Австралия;
              • режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн;
                • актеры: Крис Пайн, Мишель Родригес, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант.

                  Легенда о Зеленом рыцаре (The Green Knight) 2021

                  Упрямый и безрассудный племянник Короля Артура Сэр Гайва получает задание, которое никому не было по силам. Он должен найти и одолеть большого и жуткого Зеленого Рыцаря. Чтобы стать достойным и славным воином, Гайву придется бороться с призраками, монстрами и бандитами.

                  • жанр: Мелодрамы, Приключения Драмы, Ужасы, Фэнтези;
                    • страна: Ирландия, Канада, США, Великая Британия;
                      • режиссер: Дэвид Ловери;
                        • актеры: Дев Пател, Алисия Викандер, Джоэл Эджертон, Сарита Чоудхри, Шон Харрис, Кейт Дики.

                          Три тысячи лет желаний (Three Thousand Years of Longing) 2022

                          Профессор-литературовед Алетея Бинни отправляется на отдых в Стамбул, где находит магическую склянку, в которой заточен Джин. Освободив его, он предлагает исполнить ее 3 желания, в знак благодарности за свободу, но Алетея понимает, что эти желания не могут быть честными, и она решает не загадывать никакие желания.

                          • жанр: Мелодрамы, Драмы, Фэнтези;
                            • страна: Австралия, США;
                              • режиссер: Джордж Миллер;
                                • актеры: Идрис Эльба, Тильда Суинтон, Аамито Лагум, Маттео Бочелли, Каан Гулдур.

                                  Вонка (Wonka) 2023

                                  Гений-кондитер, который открыл самую известную в мире фабрику самого вкусного шоколада. Но с чего же все начиналось? Приехав в район, где продают самый вкусный шоколад, амбиции Вилли не нравились полиции города, поэтому его арестовывают. Как мечта одного бедного мальчика все же сбылась и принесла ему славу и счастье?

                                  • жанр: Комедия, Приключения, Фэнтези, Музыкальные, Семейные;
                                    • страна: США, Великая Британия, Канада;
                                      • режиссер: Пол Кинг;
                                        • актеры: Тимоти Шаламе, Мюррей МакАртур, Пол Реймонд, Изи Сатти.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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