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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Київ • УНН

 • 139373 перегляди

Відкрийте для себе захопливі фентезі-світи: від монстропокаліпсису до пригод злодіїв і таємниць Зеленого лицаря. Пориньте у магію кіно!

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Фентезі-фільми мають унікальну здатність перенести нас в інші світи, де можливості здаються безмежними, а кожен момент може бути наповнений магією та чудесами. Вони дозволяють забути про повсякденне життя, поринути в пригоди героїв, які борються зі злом, відкривають нові горизонти та долають складні випробування. УНН пропонує підбірку вражаючих фільмів, які можна подивитись на вихідних.

Любов і монстри (Love and Monsters) 2020

Минуло 7 років після "Монстропокаліпсісу". Джоел та інші люди весь цей час жили у бункері, поки великі чудовиська панували поверхнею. До апокаліпсиса, Джоел мав почуття до Емі — його однокласниці, яку він вважає мертвою. Раптом, Джоел дізнається, що вона досі жива, тому він прагне знайти її, незважаючи на кровожерливих монстрів.

  • жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Фентезі, Романтичні;
    • країна: Канада, США;
      • режисер: Майкл Метьюз;
        • актори: Ділан О'Браєн, Джессіка Генвік, Майкл Рукер, Еллен Холлман.

          Підземелля і дракони: Честь злодіїв (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) 2023

          Цей фільм був заснований на культовій серії настільних рольових ігор. У цьому великому світі, авантюрист Едгін та його група бажають знайти загублений артефакт, але щось йде зовсім не по плану, коли вони зустрічаються не дуже приємними особами.

          • жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Фентезі, Сімейні;
            • країна: США, Канада, Велика Британія, Ісландія, Австралія;
              • режисер: Джон Френсіс Дейлі, Джонатан М. Ґолдштейн;
                • актори: Кріс Пайн, Мішель Родріґес, Реґе-Жан Пейдж, Джастіс Сміт, Софія Лілліс, Г'ю Ґрант.

                  Легенда про Зеленого лицаря (The Green Knight) 2021

                  Упертий та безрозсудний племінник Короля Артура Сер Гайва отримує завдання, яке нікому не було по силі. Він повинен знайти та здолати великого та моторошного Зеленого Лицаря. Щоб стати гідним та славним воїном, Гайву доведеться боротись з привидами, монстрами та бандитами.

                  • жанр: Мелодрами, Пригоди Драми, Жахи, Фентезі;
                    • країна: Ірландія, Канада, США, Велика Британія;
                      • режисер: Девід Ловері;
                        • актори: Дев Пател, Алісія Вікандер, Джоел Еджертон, Саріта Чоудрі, Шон Гарріс, Кейт Дікі.

                          Три тисячі років бажань (Three Thousand Years of Longing) 2022

                          Професор-літературознавець Алетея Бінні відправляється на відпочинок у Стамбул, де знаходить магічну склянку, в якій заточений Джин. Звільнивши його, він пропонує здійснити її 3 бажання, в знак подяки за свободу, але Алетея розуміє, що ці бажання не можуть бути чесними, і вона вирішує не загадувати ніякі бажання.

                          • жанр: Мелодрами, Драми, Фентезі;
                            • країна: Австралія, США;
                              • режисер: Джордж Міллер;
                                • актори: Ідріс Ельба, Тільда Свінтон, Ааміто Лагум, Маттео Бочеллі, Каан Гулдур.

                                  Вонка (Wonka) 2023

                                  Геній-кондитер, який відкрив найвідомішу у світі фабрику найсмачнішого шоколаду. Але ж з чого все починалось? Приїхавши у район, де продають найсмачніший шоколад, амбіції Віллі не подобались поліції міста, тому його арештовують. Як мрія одного бідного хлопчика все ж збулась і принесла йому славу та щастя?

                                  • жанр: Комедія, Пригоди, Фентезі, Музичні, Сімейні;
                                    • країна: США, Велика Британія, Канада;
                                      • режисер: Пол Кінґ;
                                        • актори: Тімоті Шаламе, Мюррей МакАртур, Пол Реймонд, Ізі Сатті.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

                                          СуспільствоУНН Lite
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