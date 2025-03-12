После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты
Киев • УНН
Елена Дума подписала меморандум с КНУ, но эффективность такого партнерства вызывает сомнения. Предыдущие соглашения с ГКАУ и НСПП не принесли результатов, а проблемы в АРМА остаются.
Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума продолжает отчитываться об успехах подконтрольного ей ведомства. В этот раз она похвасталась подписанием меморандума о сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, заявив, что это "новый этап во взаимодействии науки, образования и правоприменения", пишет УНН.
Детали
По словам Думы, это соглашение позволит привлекать лучших ученых к анализу сложных кейсов управления арестованными активами.
АРМА ежедневно работает с арестованными активами как в Украине, так и за рубежом, требуя решения сверхсложных вопросов... Профессиональные экспертизы и заключения профессорского состава Университета чрезвычайно важны для совершенствования правоприменения, и я благодарна за поддержку лучшего вуза Украины
Несмотря на заявления Думы о "расширении возможностей" для студентов, до сих пор непонятно, каким образом это повлияет на реальную работу АРМА. Опыт предыдущих меморандумов агентства вызывает скепсис. Ранее были подписаны соглашения с Государственным космическим агентством и Национальной службой посредничества и примирения (НСПП). Однако, разысканных активов из "космоса" никто пока не видел.
Выглядит так, будто АРМА продолжает фокусироваться на формальных инициативах, вместо того, чтобы исправлять ошибки, выявленные аудитом. И пока агентство продолжает имитировать активную деятельность, проблемы управления арестованными активами остаются нерешенными.
Напомним
Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами.
В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:
- несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
- неполные данные об активах в реестре;
- неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.
Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, глава агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных во время аудита.
В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимости реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства сейчас вызывает серьезные оговорки, в том числе и у международных партнеров.