Після "розшуку активів із космосу" голова АРМА Дума взялася за "соціальну стабільність" підприємств

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума продовжує створювати ілюзію ефективної роботи органу, підписуючи гучні меморандуми, які не несуть жодного практичного значення. Цього разу вона оголосила про співпрацю з Національною службою посередництва і примирення (НСПП), яка нібито сприятиме "соціальній стабільності" на підприємствах, активи яких передані в управління АРМА, пише УНН.

Деталі

Від самого початку роботи Олени Думи на посаді агентство критикують за неефективне управління активами, що призводить до збитків і простою підприємств. Це підтвердив і звіт Рахункової палати за результатами аудиту в АРМА.

Водночас сама голова АРМА надає перевагу формальному піару замість вирішення проблем у роботі підконтрольного їй органу.

Рада повідомити, що сьогодні ми зробили важливий крок для забезпечення соціальної стабільності на підприємствах, активи яких перебувають в управлінні АРМА. Підписано Меморандум про співпрацю між АРМА та Національною службою посередництва і примирення (НСПП), - гордо повідомила Олена Дума.

Раніше агентство вже підписало угоду із Державним космічним агентством України, заявляючи, що це допоможе у розшуку активів. Однак, досі невідомо, які активи співробітники агентства вже побачили з супутників.

Тепер Олена Дума намагається переконати суспільство, що меморандум із НСПП якось допоможе підприємствам, які простоюють або працюють у мінус.

Поки агентство витрачає час на формальні угоди, у його реальній роботі проблеми лише накопичуються. Нещодавній аудит виявив, що 80% ухвал про передачу активів в АРМА залишаються невиконаними. У деяких випадках конкурси на управителів можуть тривати до двох років, що ставить під загрозу саму ідею ефективного управління арештованим майном.

Цікаво, що буде далі? Меморандум із Гідрометцентром, щоб погода не заважала розшуку активів? Або угода з астрологами – щоб знайти найкращий день для проведення конкурсів?