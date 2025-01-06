"Мамкині космонавти": чи допоможуть супутники знайти АРМА арештовані активи

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 109426 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 108214 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 112896 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133036 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155300 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140068 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 152983 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174768 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221154 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176540 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130573 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 136647 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 169676 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 152894 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 129916 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 109426 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105420 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223351 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220505 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 24952 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44126 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 44436 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 82826 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 103811 перегляди
Актуальне
"Мамкині космонавти": чи допоможуть супутники знайти АРМА арештовані активи

"Мамкині космонавти": чи допоможуть супутники знайти АРМА арештовані активи

Київ • УНН

 • 211463 перегляди

АРМА підписала угоду з Державним космічним агентством для отримання доступу до супутникових знімків арештованих активів. Експерти сумніваються в ефективності цієї ініціативи та вважають її відволіканням від реальних проблем агентства.

Агентство з розшуку і менеджменту активів вирішило підкорювати нові горизонти — буквально. Очільниця АРМА Олена Дума оголосила про підписання угоди з Державним космічним агентством України, завдяки якій агентство отримає доступ до даних дистанційного зондування землі. Звучить амбітно, але чи має це хоч якесь практичне підґрунтя розбирався УНН.

Олена Дума у своєму пості в тг-каналі пообіцяла, що завдяки космічним знімкам агентство зможе бачити "високоякісні знімки об'єктів, які перебувають в управлінні АРМА - як актуальні, так і в ретроспективі". За її словами, це дозволить:

  • відстежувати з космосу злочинні активи по всьому світу;
    • надавати управителям можливість дистанційно оглядати об'єкти перед участю в конкурсах;
      • оперативно фіксувати стан та можливі руйнування арештованого майна.

        Звучить переконливо, але навряд чи реалістично. Як саме супутникові знімки допоможуть, наприклад, оцінити стан заморожених банківських рахунків або корпоративних прав? Чи, можливо, з космосу краще видно стан арештованих вагонів.

        Аудит Рахункової палати показав суттєві недоліки у роботі АРМА, включно з неповними даними у Єдиному реєстрі арештованих активів і недосконалістю існуючих механізмів відбору управителів і оцінювачів майна. Але замість реальних реформ АРМА зосереджує увагу на гучних ініціативах. Замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми — наприклад, налагодити роботу з правоохоронними органами або вдосконалити процедури конкурсів для управителів, агентство робить ставку на космос.

        Виникає закономірне питання: чи не є це черговою спробою АРМА привернути увагу до себе, відволікаючи громадськість від реальних провалів у роботі агентства? Олена Дума вже не вперше намагається створити ілюзію інноваційної діяльності

        Заяви очільниці АРМА про "відстеження активів у будь-якому куточку світу" звучать радше як сюжет для науково-фантастичного серіалу, ніж реальний план дій. І хоча співпраця з Державним космічним агентством виглядає ефектно, вона, скоріш за все, не розв'яже жодної з нагальних проблем, які стоять перед АРМА.

        Попри гучні заяви про "космічний прорив", головне питання залишається відкритим: чи стане ця ініціатива реальним інструментом у роботі агентства, чи так і залишиться черговою спробою створити ілюзію успіху?

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        Кримінал та НППублікації
        ukrainaУкраїна

        Звернутися з питань розміщення реклами