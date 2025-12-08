Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському

Голова делегації України на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про "конструктивну роботу" під час кількаденного візиту до США з американськими переговірниками і анонсував на сьогодні звіт Президент Володимиру Зеленському, пише УНН.

Кілька днів працювали разом з Андрієм Гнатовим у Сполучених Штатах з представниками президента Трампа. Вдячний за конструктивну роботу. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи - написав Умєров у соцмережах.

З його слів, "працюємо максимально інтенсивно". "Слава Україні!" - наголосив він.

