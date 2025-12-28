Навіть військову форму замовляють у Китаї: російська модна індустрія зіткнулася з падінням попиту та закриттям магазинів
Російська індустрія моди не скористалася відходом міжнародних брендів, зіткнувшись з падінням попиту та закриттям магазинів у 2024–2025 роках. Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари, а бізнес втрачає рентабельність.
Попри обіцянки "імпортозаміщення" після 2022 року, російська індустрія моди так і не змогла скористатися відходом міжнародних брендів. Тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом: у 2024–2025 роках галузь зіткнулася з падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, у рф масово згортають бізнес навіть великі гравці модної індустрії. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році – це магазини одягу й взуття, переважно російські.
Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари під новими вивісками. Одяг і далі завозять із Китаю, Туреччини та через байєрів. Також росія не створила повноцінної текстильної бази: немає сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури, навіть військову форму замовляють у Китаї. Маркетплейси Wildberries і Ozon лише посилили залежність від дешевого азійського імпорту, витіснивши локальних виробників
У розвідці наголошують, що на тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу.
