11:58 • 2486 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 6056 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 10220 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 15839 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 27381 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 41443 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 39905 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31007 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26531 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21795 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Навіть військову форму замовляють у Китаї: російська модна індустрія зіткнулася з падінням попиту та закриттям магазинів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Російська індустрія моди не скористалася відходом міжнародних брендів, зіткнувшись з падінням попиту та закриттям магазинів у 2024–2025 роках. Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари, а бізнес втрачає рентабельність.

Навіть військову форму замовляють у Китаї: російська модна індустрія зіткнулася з падінням попиту та закриттям магазинів

Попри обіцянки "імпортозаміщення" після 2022 року, російська індустрія моди так і не змогла скористатися відходом міжнародних брендів. Тимчасове зростання продажів швидко змінилося спадом: у 2024–2025 роках галузь зіткнулася з падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Деталі

За даними розвідки, у рф масово згортають бізнес навіть великі гравці модної індустрії. Збанкрутували Incity та Deseo, закрився бренд Just Clothes, а "Глория Джинс" закриває магазини, продає фабрики й переносить виробництво за кордон. Половина всіх закритих торгових точок у 2025 році – це магазини одягу й взуття, переважно російські.

Найвищий показник за останні 50 років: у розвідці заявили, що кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук25.12.25, 14:39 • 2916 переглядiв

Замість розвитку власного виробництва, ринок заповнили імпортні товари під новими вивісками. Одяг і далі завозять із Китаю, Туреччини та через байєрів. Також росія не створила повноцінної текстильної бази: немає сучасних фабрик, якісних тканин і фурнітури, навіть військову форму замовляють у Китаї. Маркетплейси Wildberries і Ozon лише посилили залежність від дешевого азійського імпорту, витіснивши локальних виробників 

- йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що на тлі зростання податків і штрафів бізнес втрачає рентабельність, а споживачі – купівельну спроможність. У підсумку російська мода виявилася нездатною існувати без відомих міжнародних брендів, оголивши бідність, технологічну слабкість і повну залежність економіки від зовнішнього світу.

рф втрачає технологічні спроможності в ядерному машинобудуванні через залежність від Китаю - розвідка26.12.25, 15:05 • 2296 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Бренд
Війна в Україні
Китай
Туреччина