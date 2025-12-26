$41.930.22
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 7096 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 18161 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 14622 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 12945 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15849 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18313 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 34576 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16797 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 32139 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
рф втрачає технологічні спроможності в ядерному машинобудуванні через залежність від Китаю - розвідка

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Росатом вперше придбав дві турбогенераторні установки у китайської держкорпорації "Dongfang Turbine" для Ленінградської АЕС. Це свідчить про технологічну деградацію російського машинобудування та зростаючу залежність від КНР.

рф втрачає технологічні спроможності в ядерному машинобудуванні через залежність від Китаю - розвідка

москва дедалі більше спирається на Пекін для підтримки власної атомної енергетики. "росатом" уперше закупив критичне обладнання для АЕС за кордоном – дві турбогенераторні установки в китайської держкорпорації "Dongfang Turbine", які призначені для ленінградської станції. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, це не лише підкреслює технологічну деградацію російського машинобудування, а й відкриває шлях до глибокої залежності від КНР, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, російська корпорація вже звернулася до китайських виробників із проханням передати технології тихохідних парових турбін, необхідних для реакторів АЕС.

Постачання планують завершити до 2030 року, що означає тривале очікування критично важливих компонентів. Водночас собівартість російських турбін на третину перевищує китайські аналоги, а власні виробничі потужності не здатні забезпечити графіки будівництва нових енергоблоків на ленінградській, курській та смоленській АЕС 

- йдеться у повідомленні.

Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка15.11.25, 14:09 • 6143 перегляди

Фактично, російська атомна галузь втратила здатність самостійно забезпечувати ключові проєкти. Закупівля обладнання й передання технологій у стратегічно чутливій сфері означають не лише провал у розвитку, а й довгострокову технологічну залежність від Пекіна, яка охоплюватиме постачання, сервіс і модернізацію, резюмували у розвідці.

Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка24.09.25, 13:47 • 3906 переглядiв

Антоніна Туманова

