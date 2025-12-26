рф втрачає технологічні спроможності в ядерному машинобудуванні через залежність від Китаю - розвідка
Київ • УНН
Росатом вперше придбав дві турбогенераторні установки у китайської держкорпорації "Dongfang Turbine" для Ленінградської АЕС. Це свідчить про технологічну деградацію російського машинобудування та зростаючу залежність від КНР.
москва дедалі більше спирається на Пекін для підтримки власної атомної енергетики. "росатом" уперше закупив критичне обладнання для АЕС за кордоном – дві турбогенераторні установки в китайської держкорпорації "Dongfang Turbine", які призначені для ленінградської станції. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, це не лише підкреслює технологічну деградацію російського машинобудування, а й відкриває шлях до глибокої залежності від КНР, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, російська корпорація вже звернулася до китайських виробників із проханням передати технології тихохідних парових турбін, необхідних для реакторів АЕС.
Постачання планують завершити до 2030 року, що означає тривале очікування критично важливих компонентів. Водночас собівартість російських турбін на третину перевищує китайські аналоги, а власні виробничі потужності не здатні забезпечити графіки будівництва нових енергоблоків на ленінградській, курській та смоленській АЕС
Фактично, російська атомна галузь втратила здатність самостійно забезпечувати ключові проєкти. Закупівля обладнання й передання технологій у стратегічно чутливій сфері означають не лише провал у розвитку, а й довгострокову технологічну залежність від Пекіна, яка охоплюватиме постачання, сервіс і модернізацію, резюмували у розвідці.
