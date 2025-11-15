$42.060.00
09:13 • 10224 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15390 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32681 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51328 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37955 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33642 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27873 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18558 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 55031 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49573 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка

Київ • УНН

 • 402 перегляди

У 2025 році обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися на 9,4% до 163,6 млрд доларів США. Це посилює залежність російської економіки від Пекіна через експорт енергоносіїв та металів.

Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка

За дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Українська розвідка заявила, що за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У 2025-му зменшився як експорт Китаю до рф – на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР – на 7,7 % (до 90 млрд доларів)

- йдеться в повідомленні.

Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень–вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів. Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями.

"Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56 %.

Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до рф зросла: залізницею – на 25 % (до 5 тис. доларів), автотранспортом – на 35 % (до 15 тис. доларів за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження. Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо

Економіка рф занурюється у рецесію, вичерпавши внутрішні ресурси для підтримки економіки, при чому найпомітніше погіршення спостерігається в обробній промисловості.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Китай
Казахстан