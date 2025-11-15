Залежність москви від Китаю зростає попри скорочення обсягів торгівлі - розвідка
Київ • УНН
У 2025 році обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися на 9,4% до 163,6 млрд доларів США. Це посилює залежність російської економіки від Пекіна через експорт енергоносіїв та металів.
За дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
Українська розвідка заявила, що за дев’ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд доларів США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У 2025-му зменшився як експорт Китаю до рф – на 11,3 % (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки до КНР – на 7,7 % (до 90 млрд доларів)
Основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень–вересень знизилася на 18,9 %, або на 14 млрд доларів. Експорт нафти впав на 8,1 % у фізичних обсягах і на 21 % у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.
Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями.
"Після рекордних постачань у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56 %.
Додатковий тиск спричинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до рф зросла: залізницею – на 25 % (до 5 тис. доларів), автотранспортом – на 35 % (до 15 тис. доларів за 20-тонну фуру). Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) і STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження. Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі вразливішою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", - додали в СЗРУ.
Нагадаємо
Економіка рф занурюється у рецесію, вичерпавши внутрішні ресурси для підтримки економіки, при чому найпомітніше погіршення спостерігається в обробній промисловості.