Зависимость Москвы от Китая растет, несмотря на сокращение объемов торговли - разведка

За девять месяцев 2025 года объемы торговли между Россией и Китаем сократились до 163,6 млрд долларов США, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство из которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает УНН.

Подробности

Украинская разведка заявила, что за девять месяцев 2025 года объемы торговли между Россией и Китаем сократились до 163,6 млрд долларов США, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В 2025 году уменьшился как экспорт Китая в РФ – на 11,3 % (до 73,6 млрд долларов), так и российские поставки в КНР – на 7,7 % (до 90 млрд долларов) - говорится в сообщении.

Основным фактором падения стало удешевление энергоносителей. Стоимость российского энергетического экспорта в Китай за январь-сентябрь снизилась на 18,9 %, или на 14 млрд долларов. Экспорт нефти упал на 8,1 % в физических объемах и на 21 % в денежном выражении из-за снижения цены на Brent.

Другим фактором стало перенасыщение российского рынка китайскими автомобилями.

"После рекордных поставок в 2024 году спрос сократился более чем вдвое – на 56 %.

Дополнительное давление вызвали логистические сбои. На китайско-казахстанской границе осенью образовались очереди грузовиков, а стоимость перевозок из КНР в РФ выросла: по железной дороге – на 25 % (до 5 тыс. долларов), автотранспортом – на 35 % (до 15 тыс. долларов за 20-тонную фуру). Часть морских операторов, в частности CStar Line (ОАЭ) и STF Shipping (КНР), сократили рейсы в российские порты из-за финансовых ограничений. Зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей и металлов, большинство которых продаются в Китай, делает ее все более уязвимой к колебаниям спроса на китайском рынке и усиливает зависимость от Пекина", - добавили в СВРУ.

Напомним

Экономика РФ погружается в рецессию, исчерпав внутренние ресурсы для поддержания экономики, причем наиболее заметное ухудшение наблюдается в обрабатывающей промышленности.