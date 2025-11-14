Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про посилення рецесійних тенденцій в економіці рф, з помітним погіршенням в обробній промисловості. За перші три квартали 2025 року зниження обсягів виробництва зафіксовано у 70% основних видів економічної діяльності.