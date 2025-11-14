Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка

$42.060.03
48.880.23
ukenru
11:47 • 3154 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29964 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22073 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26657 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52576 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97800 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131561 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128194 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266919 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113844 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18575 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23482 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59487 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44124 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53481 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2532 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 29968 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266921 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219103 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15704 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15362 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79356 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78027 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66658 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка

Київ • УНН

 • 2000 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомила про посилення рецесійних тенденцій в економіці рф, з помітним погіршенням в обробній промисловості. За перші три квартали 2025 року зниження обсягів виробництва зафіксовано у 70% основних видів економічної діяльності.

Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка

Економіка рф занурюється у рецесію, вичерпавши внутрішні ресурси для підтримки економіки, при чому найпомітніше погіршення спостерігається в обробній промисловості, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України у п'ятницю, пише УНН.

В економіці росії посилюються рецесійні тенденції, спричинені скороченням виробництва та ослабленням зовнішньої торгівлі. За підсумками перших трьох кварталів 2025 року зниження обсягів випуску зафіксовано у 70% основних видів економічної діяльності

- повідомили у СЗР України.

Найпомітніше погіршення, як зазначають у розвідці, "відбувається в обробній промисловості – ключовому секторі внутрішнього виробництва". "За дев’ять місяців року приріст виробництва спостерігався лише у п’яти з 24 видів діяльності, тоді як спад зафіксовано у сімнадцяти", - вказується у повідомленні.

Зовнішньоекономічна динаміка, як повідомляється, також демонструє ослаблення. "Сукупний обсяг торгівлі (експорт плюс імпорт) скоротився більш ніж на 3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Торговельний профіцит зменшився на 11 %, до 102 млрд доларів США. Загальний експорт товарів за дев’ять місяців знизився на 4,6 %, до 303 млрд доларів", - розповіли у СЗР України.

На тлі зниження промислової активності річні темпи зростання ВВП у четвертому кварталі 2025 року, за прогнозами, наблизяться до нульових значень

- вказали у зовнішній розвідці.

Як констатують у СЗР України, "економіка рф фактично переходить у фазу структурного сповільнення: темпи зростання залишаються нижчими за рівень, необхідний для компенсації інфляційного ефекту". "Стагнація в обробній промисловості свідчить, що кремль поступово вичерпує внутрішні ресурси для підтримки економічного зростання", - ідеться у повідомленні.

Економіка рф демонструє системне падіння - розвідка01.11.25, 12:09 • 4923 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України