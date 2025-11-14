Економіка рф скочується у рецесію, найпомітніше погіршення в обробній промисловості - розвідка
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повідомила про посилення рецесійних тенденцій в економіці рф, з помітним погіршенням в обробній промисловості. За перші три квартали 2025 року зниження обсягів виробництва зафіксовано у 70% основних видів економічної діяльності.
Економіка рф занурюється у рецесію, вичерпавши внутрішні ресурси для підтримки економіки, при чому найпомітніше погіршення спостерігається в обробній промисловості, повідомили у Службі зовнішньої розвідки України у п'ятницю, пише УНН.
В економіці росії посилюються рецесійні тенденції, спричинені скороченням виробництва та ослабленням зовнішньої торгівлі. За підсумками перших трьох кварталів 2025 року зниження обсягів випуску зафіксовано у 70% основних видів економічної діяльності
Найпомітніше погіршення, як зазначають у розвідці, "відбувається в обробній промисловості – ключовому секторі внутрішнього виробництва". "За дев’ять місяців року приріст виробництва спостерігався лише у п’яти з 24 видів діяльності, тоді як спад зафіксовано у сімнадцяти", - вказується у повідомленні.
Зовнішньоекономічна динаміка, як повідомляється, також демонструє ослаблення. "Сукупний обсяг торгівлі (експорт плюс імпорт) скоротився більш ніж на 3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Торговельний профіцит зменшився на 11 %, до 102 млрд доларів США. Загальний експорт товарів за дев’ять місяців знизився на 4,6 %, до 303 млрд доларів", - розповіли у СЗР України.
На тлі зниження промислової активності річні темпи зростання ВВП у четвертому кварталі 2025 року, за прогнозами, наблизяться до нульових значень
Як констатують у СЗР України, "економіка рф фактично переходить у фазу структурного сповільнення: темпи зростання залишаються нижчими за рівень, необхідний для компенсації інфляційного ефекту". "Стагнація в обробній промисловості свідчить, що кремль поступово вичерпує внутрішні ресурси для підтримки економічного зростання", - ідеться у повідомленні.
