Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка

Эксклюзив
09:52 • 19595 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 15417 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20616 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 46933 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 93842 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129368 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126752 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 260824 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113413 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100012 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Графики отключений электроэнергии
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
09:52 • 19617 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:40 • 260842 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 11:14 • 213226 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 92831 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 77940 просмотра
Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщила об усилении рецессионных тенденций в экономике рф, с заметным ухудшением в обрабатывающей промышленности. За первые три квартала 2025 года снижение объемов производства зафиксировано в 70% основных видов экономической деятельности.

Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка

Экономика рф погружается в рецессию, исчерпав внутренние ресурсы для поддержки экономики, при этом наиболее заметное ухудшение наблюдается в обрабатывающей промышленности, сообщили в Службе внешней разведки Украины в пятницу, пишет УНН.

В экономике россии усиливаются рецессионные тенденции, вызванные сокращением производства и ослаблением внешней торговли. По итогам первых трех кварталов 2025 года снижение объемов выпуска зафиксировано в 70% основных видов экономической деятельности

- сообщили в СВР Украины.

Наиболее заметное ухудшение, как отмечают в разведке, "происходит в обрабатывающей промышленности – ключевом секторе внутреннего производства". "За девять месяцев года прирост производства наблюдался лишь в пяти из 24 видов деятельности, тогда как спад зафиксирован в семнадцати", - указывается в сообщении.

Внешнеэкономическая динамика, как сообщается, также демонстрирует ослабление. "Совокупный объем торговли (экспорт плюс импорт) сократился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Торговый профицит уменьшился на 11%, до 102 млрд долларов США. Общий экспорт товаров за девять месяцев снизился на 4,6%, до 303 млрд долларов", - рассказали в СВР Украины.

На фоне снижения промышленной активности годовые темпы роста ВВП в четвертом квартале 2025 года, по прогнозам, приблизятся к нулевым значениям

- указали во внешней разведке.

Как констатируют в СВР Украины, "экономика рф фактически переходит в фазу структурного замедления: темпы роста остаются ниже уровня, необходимого для компенсации инфляционного эффекта". "Стагнация в обрабатывающей промышленности свидетельствует, что кремль постепенно исчерпывает внутренние ресурсы для поддержания экономического роста", - говорится в сообщении.

Экономика рф демонстрирует системное падение - разведка01.11.25, 12:09 • 4923 просмотра

Юлия Шрамко

