Экономика рф скатывается в рецессию, наиболее заметное ухудшение в обрабатывающей промышленности - разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщила об усилении рецессионных тенденций в экономике рф, с заметным ухудшением в обрабатывающей промышленности. За первые три квартала 2025 года снижение объемов производства зафиксировано в 70% основных видов экономической деятельности.
Экономика рф погружается в рецессию, исчерпав внутренние ресурсы для поддержки экономики, при этом наиболее заметное ухудшение наблюдается в обрабатывающей промышленности, сообщили в Службе внешней разведки Украины в пятницу, пишет УНН.
В экономике россии усиливаются рецессионные тенденции, вызванные сокращением производства и ослаблением внешней торговли. По итогам первых трех кварталов 2025 года снижение объемов выпуска зафиксировано в 70% основных видов экономической деятельности
Наиболее заметное ухудшение, как отмечают в разведке, "происходит в обрабатывающей промышленности – ключевом секторе внутреннего производства". "За девять месяцев года прирост производства наблюдался лишь в пяти из 24 видов деятельности, тогда как спад зафиксирован в семнадцати", - указывается в сообщении.
Внешнеэкономическая динамика, как сообщается, также демонстрирует ослабление. "Совокупный объем торговли (экспорт плюс импорт) сократился более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Торговый профицит уменьшился на 11%, до 102 млрд долларов США. Общий экспорт товаров за девять месяцев снизился на 4,6%, до 303 млрд долларов", - рассказали в СВР Украины.
На фоне снижения промышленной активности годовые темпы роста ВВП в четвертом квартале 2025 года, по прогнозам, приблизятся к нулевым значениям
Как констатируют в СВР Украины, "экономика рф фактически переходит в фазу структурного замедления: темпы роста остаются ниже уровня, необходимого для компенсации инфляционного эффекта". "Стагнация в обрабатывающей промышленности свидетельствует, что кремль постепенно исчерпывает внутренние ресурсы для поддержания экономического роста", - говорится в сообщении.
Экономика рф демонстрирует системное падение - разведка01.11.25, 12:09 • 4923 просмотра