Экономика рф демонстрирует системное падение - разведка

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 7536 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
07:00 • 17807 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 21223 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 27596 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 43111 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 38840 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35047 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35971 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30539 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 54738 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 16798 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 15223 просмотра
Трамп объявил Нигерию «страной особой озабоченности» из-за угрозы христианству1 ноября, 02:14 • 6970 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС1 ноября, 03:18 • 14485 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk05:40 • 10149 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 17794 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 21213 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50960 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 54734 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 47310 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Джон Ратклифф
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 7526 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 50961 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 34936 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 43546 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 75601 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление

Экономика рф демонстрирует системное падение - разведка

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.

Экономика рф демонстрирует системное падение - разведка

Российская экономика вступает в фазу, когда даже официальная статистика уже не способна скрыть масштабы проблем и теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 % – цифра, которая в контексте общей динамики говорит о системном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок, который должен был быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость.

Особенно показательной является ситуация в угольной отрасли, которая еще до недавнего времени считалась одним из "столпов" российского экспорта. Доля убыточных предприятий здесь выросла до 67 %

- отмечает разведка.

Сальдированный убыток за январь – август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись только за один месяц на 38,2 млрд.

Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Отрасль, которая должна была приносить валюту, превращается в черную дыру для бюджета.

"Почта России" сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5 %, а от финансового посредничества – на 9,3 %.

Валовая прибыльность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раз – до 10,7 млрд рублей. Компания объяснила это "изменениями в операционной среде", но сухие цифры говорят сами за себя: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем год назад. Это классический симптом ликвидного кризиса, который уже невозможно замаскировать корпоративными формулировками.

россия компенсирует значительный дефицит врачей и педагогов импортом дешевой рабочей силы - разведка31.10.25, 21:10 • 3160 просмотров

Металлургический гигант "Норникель" также демонстрирует тенденцию к деградации: чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 39 %, тогда как расходы выросли на 34 % из-за повышения ставок.

Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины лишь подчеркивает, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

Символичным выглядит и результат "Газпрома" – чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев. Для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке.

"РЖД" также не остались в стороне – убыток в 4,2 млрд рублей лишь дополняет картину общего упадка.

Все эти данные складываются в единую мозаику: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой

- говорится в сообщении.

Регионы РФ урезают социальные программы ради премий военным вербовщикам – разведка Украины29.10.25, 15:12 • 3114 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Газпром
Служба внешней разведки Украины