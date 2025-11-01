Российская экономика вступает в фазу, когда даже официальная статистика уже не способна скрыть масштабы проблем и теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3 % – цифра, которая в контексте общей динамики говорит о системном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок, который должен был быть индикатором доверия, демонстрирует обратное: доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23 %, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это сигнал о том, что корпоративный сектор потерял финансовую устойчивость.

Особенно показательной является ситуация в угольной отрасли, которая еще до недавнего времени считалась одним из "столпов" российского экспорта. Доля убыточных предприятий здесь выросла до 67 % - отмечает разведка.

Сальдированный убыток за январь – август достиг 263,2 млрд рублей, увеличившись только за один месяц на 38,2 млрд.

Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Отрасль, которая должна была приносить валюту, превращается в черную дыру для бюджета.

"Почта России" сообщила о падении доходов от ключевых услуг на 4,5 %, а от финансового посредничества – на 9,3 %.

Валовая прибыльность сократилась в 2,5 раза, а убыток от продаж вырос в 5,7 раз – до 10,7 млрд рублей. Компания объяснила это "изменениями в операционной среде", но сухие цифры говорят сами за себя: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем год назад. Это классический симптом ликвидного кризиса, который уже невозможно замаскировать корпоративными формулировками.

Металлургический гигант "Норникель" также демонстрирует тенденцию к деградации: чистая прибыль за девять месяцев сократилась на 39 %, тогда как расходы выросли на 34 % из-за повышения ставок.

Одновременное падение производства никеля, меди, палладия и платины лишь подчеркивает, что компания теряет позиции на глобальном рынке.

Символичным выглядит и результат "Газпрома" – чистый убыток в 170,3 млрд рублей за девять месяцев. Для компании, которая десятилетиями была главным донором бюджета, это не просто финансовый провал, а стратегический разворот: ресурс, который должен был гарантировать стабильность, теперь сам нуждается в поддержке.

"РЖД" также не остались в стороне – убыток в 4,2 млрд рублей лишь дополняет картину общего упадка.

Все эти данные складываются в единую мозаику: российская экономика теряет способность генерировать прибыль даже в традиционно сильных секторах. Рост долговой нагрузки, падение производства и убыточность ключевых корпораций указывают на то, что кризис не является временным сбоем, а становится новой нормой - говорится в сообщении.

