Регионы РФ урезают социальные программы ради премий военным вербовщикам – разведка Украины
Киев • УНН
СВР Украины сообщила, что российские власти направляют средства из местных бюджетов на вознаграждения вербовщикам, сокращая финансирование социальных программ. Это приводит к урезанию расходов на медицину, образование и жилищные программы в регионах.
Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские власти направляют значительные средства из местных бюджетов на вознаграждения вербовщикам, сокращая при этом финансирование социальных программ. Об этом СВР написала в Телеграм, сообщает УНН.
Москва официально разрешила такие выплаты летом 2024 года, но переложила финансовое бремя на регионы. В результате чиновники вынуждены урезать расходы на медицину, образование и жилищные программы, чтобы выполнить "мобилизационные планы кремля".
Саратовская область – "рекордсмен" среди регионов
С лета 2024-го по октябрь 2025 года область потратила на премии военным рекрутерам около 400 миллионов рублей – сумму, сопоставимую с расходами на программу переселения жителей из аварийного жилья.
Не отстают и другие регионы: Ульяновская область выплатила 373 млн рублей за вербовку 1864 контрактников – почти столько же, сколько тратится на ежемесячные надбавки сельским учителям. Смоленская область выделила 163 млн рублей за 1664 новобранцев, что соответствует ее годовому бюджету поддержки безработных.
Некоторые области вводят "градацию" вознаграждений: в Рязанской области вербовщики получают 574 тыс. рублей за иностранца, 80 тыс. – за мигранта из стран СНГ и лишь 57 тыс. – за местного жителя.
Кризис бюджетов и сворачивание выплат
Из-за нарастающего дефицита бюджетов по меньшей мере семь российских регионов – среди них Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская, Ульяновская области и Ямало-Ненецкий округ – уже сократили объемы выплат.
Саратовская область, которая еще недавно была лидером по премиям, первой полностью отказалась от программы "Отправь товарища на войну" – выплаты прекратились с 28 октября 2025 года.
