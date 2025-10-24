Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 8952 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 15671 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 12495 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 23523 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 13296 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 13886 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18114 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31066 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29534 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29787 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
742мм
Популярные новости
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 14826 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 17830 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24 октября, 02:49 • 18458 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 9986 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 14861 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 23534 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 39876 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 60275 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 53017 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 46749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Джо Байден
Андрей Парубий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Харьков
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 310 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 9966 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 22020 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 26487 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 36637 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times

Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Украинские военные перехватили разговор командира отряда колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады рф. Он отдает приказ стрелять в женщин и детей на испанском языке.

Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР

Наемники из Колумбии, воюющие в Украине на стороне россиян, занимаются казнями мирных украинцев. Об этом говорится в перехвате разговора, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

Украинские военные перехватили разговор командира отряда колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа рф.

Командир отдает приказ стрелять в женщин и детей на испанском языке.

Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей

- говорится в перехвате разговора.

В ГУР добавили, что российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих против Украины с целью сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения. Там напомнили, что за каждое преступление против украинцев неизбежно возмездие.

Напомним

Недавно российские оккупанты расстреляли мирных жителей в Донецкой области, которые скрывались в подвалах частных домов. Они убили супругов, их младшего сына, а также соседку с сыном.

Также УНН сообщал, что спецслужбы Мексики обратились к украинским коллегам с предупреждением относительно некоторых добровольцев из Мексики. По данным мексиканских спецслужб, эти добровольцы поехали воевать за Украину, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания преступным организациям.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Донецкая область
Главное управление разведки Украины
Колумбия
Мексика
Украина