Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУР
Киев • УНН
Украинские военные перехватили разговор командира отряда колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады рф. Он отдает приказ стрелять в женщин и детей на испанском языке.
Наемники из Колумбии, воюющие в Украине на стороне россиян, занимаются казнями мирных украинцев. Об этом говорится в перехвате разговора, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
Украинские военные перехватили разговор командира отряда колумбийских наемников, воюющих в составе 30-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии центрального военного округа рф.
Командир отдает приказ стрелять в женщин и детей на испанском языке.
Когда туман, мгла, чтобы их не идентифицировали, пусть ликвидируют всех людей, которые являются врагами: на мотоциклах, на велосипедах, женщин и детей, женщин и детей
В ГУР добавили, что российское командование пытается эту практику распространить и на иностранных граждан, воюющих против Украины с целью сделать их соучастниками преступлений против гражданского населения. Там напомнили, что за каждое преступление против украинцев неизбежно возмездие.
Напомним
Недавно российские оккупанты расстреляли мирных жителей в Донецкой области, которые скрывались в подвалах частных домов. Они убили супругов, их младшего сына, а также соседку с сыном.
Также УНН сообщал, что спецслужбы Мексики обратились к украинским коллегам с предупреждением относительно некоторых добровольцев из Мексики. По данным мексиканских спецслужб, эти добровольцы поехали воевать за Украину, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания преступным организациям.