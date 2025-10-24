Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 9606 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 16634 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 13218 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 24850 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 13862 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 14111 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 18292 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31084 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29548 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29795 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
742мм
Популярнi новини
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 15004 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 18014 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49 • 18648 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 10241 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 15073 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 24850 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 40509 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 60908 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 53617 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 47329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Блогери
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Харків
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 970 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 10923 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 22288 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 26722 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 36856 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

Українські військові перехопили розмову командира загону колумбійських найманців, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади рф. Він віддає наказ стріляти в жінок та дітей іспанською мовою.

Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР

Найманці з Колумбії, які воюють в Україні на боці росіян, займаються стратами цивільних українців. Про це йдеться в перехопленні розмови, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

Українські військові перехопили розмову командиру загону колумбійських найманців, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу рф.

Командир віддає наказ стріляти в жінок та дітей іспанською мовою.

Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей

- йдеться в перехопленні розмови.

В ГУР додали, що російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють проти України з метою зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення. Там нагадали, що за кожен злочин проти українців неминуча відплата.

Нагадаємо

Нещодавно російські окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків. Вони вбили подружжя, їхнього молодшого сина, а також сусідку з сином.

Також УНН повідомляв, що спецслужби Мексики звернулись до українських колег з попередженням щодо деяких добровольців з Мексики. За даними мексиканських спецслужб, ці добровольці поїхали воювати за Україну, щоб навчитися пілотувати дрони, а потім передати ці знання злочинним організаціям.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
Донецька область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Колумбія
Мексика
Україна