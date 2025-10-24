Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
Київ • УНН
Українські військові перехопили розмову командира загону колумбійських найманців, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади рф. Він віддає наказ стріляти в жінок та дітей іспанською мовою.
Найманці з Колумбії, які воюють в Україні на боці росіян, займаються стратами цивільних українців. Про це йдеться в перехопленні розмови, яку опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Українські військові перехопили розмову командиру загону колумбійських найманців, які воюють у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, що входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу рф.
Командир віддає наказ стріляти в жінок та дітей іспанською мовою.
Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей
В ГУР додали, що російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють проти України з метою зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення. Там нагадали, що за кожен злочин проти українців неминуча відплата.
Нагадаємо
Нещодавно російські окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків. Вони вбили подружжя, їхнього молодшого сина, а також сусідку з сином.
Також УНН повідомляв, що спецслужби Мексики звернулись до українських колег з попередженням щодо деяких добровольців з Мексики. За даними мексиканських спецслужб, ці добровольці поїхали воювати за Україну, щоб навчитися пілотувати дрони, а потім передати ці знання злочинним організаціям.