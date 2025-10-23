$41.760.01
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green Grey
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференції
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференції
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля
Справа "НАБУгейт": детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІ
Окупанти на Донеччині розстріляли цивільних, які переховувались у підвалах: вижила лише одна жінка

Київ • УНН

 • 422 перегляди

20 жовтня російські військові розстріляли цивільних у підвалах на Донеччині. Загинули подружжя, їхній молодший син, а також сусідка з сином.

Окупанти на Донеччині розстріляли цивільних, які переховувались у підвалах: вижила лише одна жінка

Окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків, прокурори документують злочин військових рф, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донеччини.

Деталі

За даними правоохоронців, 20 жовтня подружжя та їх дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі військовослужбовці зс рф увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли.

Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами - 62-річною жінкою і її 30-річним сином.

Військовий рф на Покровському напрямку розстріляв цивільного: розпочато розслідування воєнного злочину18.08.25, 15:55 • 3354 перегляди

Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення.

Додамо

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного військовослужбовців зс рф.

На Донеччині росіяни розстріляли сім’ю цивільних і захопили в заручники дитину - військові24.09.25, 12:57 • 11620 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Україна