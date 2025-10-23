Окупанти на Донеччині розстріляли цивільних, які переховувались у підвалах: вижила лише одна жінка
Київ • УНН
20 жовтня російські військові розстріляли цивільних у підвалах на Донеччині. Загинули подружжя, їхній молодший син, а також сусідка з сином.
Окупанти розстріляли цивільних на Донеччині, які переховувались у підвалах приватних будинків, прокурори документують злочин військових рф, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донеччини.
Деталі
За даними правоохоронців, 20 жовтня подружжя та їх дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі військовослужбовці зс рф увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли.
Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов. Коли 57-річна потерпіла отямилась, то побачила рідних вбитими. Переймаючись за молодшого сина, мати пішла до сусіднього підвалу, де виявила його тіло поруч із розстріляними сусідами - 62-річною жінкою і її 30-річним сином.
Постраждала з вогнепальним пораненням щелепи змогла дістатися підконтрольної Україні території, звідки її доправили до лікарні. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти цивільного населення.
Додамо
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного військовослужбовців зс рф.
