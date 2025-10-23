Оккупанты в Донецкой области расстреляли мирных жителей, скрывавшихся в подвалах: выжила только одна женщина
Киев • УНН
20 октября российские военные расстреляли мирных жителей в подвалах в Донецкой области. Погибли супруги, их младший сын, а также соседка с сыном.
Оккупанты расстреляли мирных жителей в Донецкой области, которые прятались в подвалах частных домов, прокуроры документируют преступление военных рф, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
Детали
По данным правоохранителей, 20 октября супруги и их взрослый сын прятались в подвале частного дома, а их младший сын в это время пошел к соседям, чтобы принести воду. Вскоре военнослужащие вс рф ворвались в убежище, где находилась семья, и начали допрашивать их о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они вскоре ушли.
Однако один из оккупантов вернулся и открыл огонь из автоматического оружия по мирным жителям, после чего, решив, что они погибли, – ушел. Когда 57-летняя потерпевшая очнулась, то увидела родных убитыми. Переживая за младшего сына, мать пошла в соседний подвал, где обнаружила его тело рядом с расстрелянными соседями – 62-летней женщиной и ее 30-летним сыном.
Пострадавшая с огнестрельным ранением челюсти смогла добраться до подконтрольной Украине территории, откуда ее доставили в больницу. Прокуроры допросили ее и зафиксировали показания очередного военного преступления против гражданского населения.
Добавим
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного военнослужащих вс рф.
