Военный рф на Покровском направлении расстрелял гражданского: начато расследование военного преступления
Киев • УНН
Опубликовано видео, где военный рф с белой повязкой расстрелял гражданское лицо в районе Родинского. Начато расследование военного преступления по факту гибели человека.
В сети появилось видео, на котором российский военный целенаправленно расстреливает гражданского в районе Родинского Донецкой области. Инцидент квалифицировали как возможное военное преступление - начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий ВС рф с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. В дальнейшем он подошел к жертве, лежавшей на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих рф.
Напомним
Российский военнослужащий убил гражданского жителя, который пытался выйти из поселка Удачное Донецкой области. Прокуроры Донецкой области расследуют этот факт как нарушение законов и обычаев войны.