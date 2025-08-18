Военный рф на Покровском направлении расстрелял гражданского: начато расследование военного преступления

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
11:50 • 10306 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 53099 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 65254 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 41594 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 60384 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 72308 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 134241 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 149821 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92255 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 89093 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 45361 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 32670 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 42872 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 37361 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 24520 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 25145 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 43559 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 53094 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 65247 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 134237 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 50568 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 44312 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 78771 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 66403 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181250 просмотра
Актуальное
Гривна
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Строительство
Фокс Ньюс

Военный рф на Покровском направлении расстрелял гражданского: начато расследование военного преступления

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Опубликовано видео, где военный рф с белой повязкой расстрелял гражданское лицо в районе Родинского. Начато расследование военного преступления по факту гибели человека.

Военный рф на Покровском направлении расстрелял гражданского: начато расследование военного преступления

В сети появилось видео, на котором российский военный целенаправленно расстреливает гражданского в районе Родинского Донецкой области. Инцидент квалифицировали как возможное военное преступление - начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий ВС рф с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. В дальнейшем он подошел к жертве, лежавшей на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование

- говорится в сообщении.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих рф.

Напомним

Российский военнослужащий убил гражданского жителя, который пытался выйти из поселка Удачное Донецкой области. Прокуроры Донецкой области расследуют этот факт как нарушение законов и обычаев войны.

Ольга Розгон

Война
Telegram
Покровск
Донецкая область
Луганская область
Служба безопасности Украины