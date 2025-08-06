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Військовослужбовець рф розстріляв цивільного, який намагався покинути прифронтове селище

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Російський військовослужбовець вбив цивільного мешканця, який намагався вийти з селища Удачне на Донеччині. Прокурори Донецької області розслідують цей факт як порушення законів і звичаїв війни.

Військовослужбовець рф розстріляв цивільного, який намагався покинути прифронтове селище

На Донеччині окупаційний військовослужбовець рф вбив цивільного, який намагався вийти з прифронтового селища Удачне. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Деталі 

Відео трагедії зʼявилося в одному з Telegram-каналів. На кадрах видно, як чоловік із валізою йде узбіччям дороги. У цей момент з засідки в зруйнованій будівлі російський солдат відкриває прицільний вогонь з автоматичної зброї та смертельно ранить його.

Прокурори Донецької області вже розпочали розслідування. Відомості внесено до ЄРДР за фактом порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Проводяться невідкладні слідчі дії, аби встановити всі обставини злочину та конкретних осіб, причетних до вбивства.

"Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році", — зазначили в прокуратурі. 

Важливо зазначити, що вбивство мирних жителів є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і класифікується як воєнний злочин. Українські правоохоронці продовжують збирати докази для передачі справ до міжнародних судів.

Наказав розстрілювати цивільні авто на Київщині: ще одному російському командиру оголосили про підозру29.07.25, 09:58 • 3256 переглядiв

Вероніка Марченко

ВійнаКримінал та НП
Донецька область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України