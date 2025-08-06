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Financial Times

Военнослужащий РФ расстрелял гражданского, который пытался покинуть прифронтовой поселок

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Российский военнослужащий убил гражданского жителя, который пытался выйти из поселка Удачное в Донецкой области. Прокуроры Донецкой области расследуют этот факт как нарушение законов и обычаев войны.

Военнослужащий РФ расстрелял гражданского, который пытался покинуть прифронтовой поселок

В Донецкой области оккупационный военнослужащий рф убил мирного жителя, который пытался выйти из прифронтового поселка Удачное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Видео трагедии появилось в одном из Telegram-каналов. На кадрах видно, как мужчина с чемоданом идет по обочине дороги. В этот момент из засады в разрушенном здании российский солдат открывает прицельный огонь из автоматического оружия и смертельно ранит его.

Прокуроры Донецкой области уже начали расследование. Сведения внесены в ЕРДР по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры. Проводятся неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и конкретных лиц, причастных к убийству.

"Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году", — отметили в прокуратуре.

Важно отметить, что убийство мирных жителей является грубым нарушением международного гуманитарного права и классифицируется как военное преступление. Украинские правоохранители продолжают собирать доказательства для передачи дел в международные суды.

Приказал расстреливать гражданские автомобили на Киевщине: еще одному российскому командиру объявили о подозрении29.07.25, 09:58 • 3248 просмотров

Вероника Марченко

ВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины