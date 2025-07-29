Приказал расстреливать гражданские автомобили на Киевщине: еще одному российскому командиру объявили о подозрении

Правоохранители установили личность российского командира, отдавшего приказ расстрелять автомобили с гражданскими, которые пытались сбежать во время оккупации части Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Оккупанты совершили данное преступление в марте 2022 года: они обустроили боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузовая Бучанского района Киевской области. Они расстреливали гражданские автомобили с мирными людьми, которые пытались выехать из оккупации в направлении Житомира.

По данным следствия, преступные приказы отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой тацинской краснознаменной ордена суворова бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа вс рф роман николаенко.

Из-за преступлений россиян на данном отрезке дороги погибли 22 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Еще 37 человек были признаны потерпевшими, семеро человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из женщин в результате травм получила инвалидность.

Офицеру российской армии объявлено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, военные преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением к годовщине теракта в Еленовке. В 2022 году россияне убили более 50 пленных украинских защитников "Азовстали", еще около 150 получили ранения.