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Приказал расстреливать гражданские автомобили на Киевщине: еще одному российскому командиру объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Правоохранители установили личность российского командира, который в марте 2022 года отдал приказ расстреливать гражданские автомобили на Киевщине. В результате этого преступления погибли 22 человека, среди которых ребенок, еще 37 признаны потерпевшими.

Приказал расстреливать гражданские автомобили на Киевщине: еще одному российскому командиру объявили о подозрении

Правоохранители установили личность российского командира, отдавшего приказ расстрелять автомобили с гражданскими, которые пытались сбежать во время оккупации части Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Оккупанты совершили данное преступление в марте 2022 года: они обустроили боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузовая Бучанского района Киевской области. Они расстреливали гражданские автомобили с мирными людьми, которые пытались выехать из оккупации в направлении Житомира.

По данным следствия, преступные приказы отдал начальник штаба 5-й отдельной гвардейской танковой тацинской краснознаменной ордена суворова бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа вс рф роман николаенко.

Из-за преступлений россиян на данном отрезке дороги погибли 22 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Еще 37 человек были признаны потерпевшими, семеро человек получили ранения различной степени тяжести. Одна из женщин в результате травм получила инвалидность.

Офицеру российской армии объявлено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, военные преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением к годовщине теракта в Еленовке. В 2022 году россияне убили более 50 пленных украинских защитников "Азовстали", еще около 150 получили ранения.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Министерство иностранных дел Украины
Украина
Житомир
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