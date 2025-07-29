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Наказав розстрілювати цивільні авто на Київщині: ще одному російському командиру оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Правоохоронці встановили особу російського командира, який у березні 2022 року віддав наказ розстрілювати цивільні автомобілі на Київщині. Внаслідок цього злочину загинуло 22 людини, серед яких дитина, ще 37 визнані потерпілими.

Наказав розстрілювати цивільні авто на Київщині: ще одному російському командиру оголосили про підозру

Правоохоронці встановили особу російського командира, який віддав наказ розстріляти автомобілі з цивільними, які намагались втекти під час окупації частини Київської області у 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Окупанти скоїли даний злочин у березні 2022 року: вони облаштували бойові позиції між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області. Вони розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.

За даними слідства, злочинні накази віддав начальник штабу 5-ї окремої гвардійської танкової тацинської червонопрапорної ордена суворова бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф роман ніколаєнко.

Через злочини росіян на даному відрізку дороги загинули 22 людини, серед яких неповнолітня дитина. Ще 37 людей були визнані потерпілими, семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна із жінок внаслідок травм отримала інвалідність.

Офіцеру російської армії оголошено про підозру за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни, воєнні злочини). Санкція статті передбачає позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України виступило з заявою до річниці теракту в Оленівці. У 2022 році росіяни вбили понад 50 полонених українських захисників "Азовсталі", ще близько 150 отримали поранення.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Міністерство закордонних справ України
Україна
Житомир
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