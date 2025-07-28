"Не забудемо самі і не дамо забути світу": МЗС виступило з заявою до річниці теракту в Оленівці

Три роки тому, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські окупанти вчинили один з найбільш страшних і цинічних воєнних злочинів на території України - у колишній виправній колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області були вбиті понад 50 полонених українських захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Ще близько 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

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Даний день є нагадуванням усьому світові про те, що для росії не існує норм міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Безкарність лише спонукає російських загарбників до нових воєнних злочинів, заявили в МЗС.

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що з 2025 року 28 липня є Днем вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Крім того, в МЗС нагадали, що з початку повномасштабного російського вторгнення і до кінця липня 2022 року керівник колонії організував катування понад 100 полонених українських воїнів.

Для тортур військовополонених відводили до спеціально створеного на території колонії "дисциплінарного ізолятора". На території колонії до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, які супроводжували постійними погрозами "повільного" вбивства - заявили в міністерстві.

Водночас, за даними Офісу Генерального прокурора понад 5 000 військовополонених та понад 5 600 цивільних полонених стали жертвами російських воєнних злочинів. На тимчасово окупованих територіях України, а також в росії виявили 176 стаціонарних місць несвободи, понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.

Україна закликала міжнародне співтовариство посилити тиск, зокрема санкційний, на росію з метою звільнити всіх незаконно утримуваних в полоні, депортованих і примусово переміщених осіб. Крім того, Україна наполягає на необхідності розслідувати вбивства і катування українських військових в російському полоні, зокрема в Оленівці, а також видати ордери на арешт всіх причетних до цих злочинів – як виконавців, так і організаторів або тих, хто віддавав накази.

Ми не зупинимося, поки не повернемо наших людей. Ми не зупинимося, поки винні в звірствах не будуть покарані. Ми не забудемо самі та не дамо забути світові - заявили в МЗС України.

Нагадаємо

Експерти ООН підтвердили спланований злочин рф у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки 29 липня 2022 року, що призвів до загибелі понад 50 полонених.