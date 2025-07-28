"Не забудем сами и не дадим забыть миру": МИД выступил с заявлением к годовщине теракта в Еленовке

Три года назад, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, российские оккупанты совершили одно из самых страшных и циничных военных преступлений на территории Украины – в бывшей исправительной колонии № 210 пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области были убиты более 50 пленных украинских защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Еще около 150 получили ранения различной степени тяжести, сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

Этот день является напоминанием всему миру о том, что для россии не существует норм международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Безнаказанность лишь побуждает российских захватчиков к новым военным преступлениям, заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с 2025 года 28 июля является Днем чествования памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Кроме того, в МИД напомнили, что с начала полномасштабного российского вторжения и до конца июля 2022 года руководитель колонии организовал пытки более 100 пленных украинских воинов.

Для пыток военнопленных отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". На территории колонии к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, которые сопровождали постоянными угрозами "медленного" убийства - заявили в министерстве.

В то же время, по данным Офиса Генерального прокурора, более 5 000 военнопленных и более 5 600 гражданских пленных стали жертвами российских военных преступлений. На временно оккупированных территориях Украины, а также в россии выявили 176 стационарных мест несвободы, более 120 временных (транзитных) точек содержания.

Украина призвала международное сообщество усилить давление, в частности санкционное, на россию с целью освободить всех незаконно удерживаемых в плену, депортированных и принудительно перемещенных лиц. Кроме того, Украина настаивает на необходимости расследовать убийства и пытки украинских военных в российском плену, в частности в Еленовке, а также выдать ордера на арест всех причастных к этим преступлениям – как исполнителей, так и организаторов или тех, кто отдавал приказы.

Мы не остановимся, пока не вернем наших людей. Мы не остановимся, пока виновные в зверствах не будут наказаны. Мы не забудем сами и не дадим забыть миру - заявили в МИД Украины.

Напомним

Эксперты ООН подтвердили спланированное преступление рф в Волновахской исправительной колонии №120 возле Еленовки 29 июля 2022 года, что привело к гибели более 50 пленных.