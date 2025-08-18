$41.340.11
Військовий рф на Покровському напрямку розстріляв цивільного: розпочато розслідування воєнного злочину

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Опубліковано відео, де військовий рф з білою пов'язкою розстріляв цивільну особу в районі Родинського. Розпочато розслідування воєнного злочину за фактом загибелі людини.

Військовий рф на Покровському напрямку розстріляв цивільного: розпочато розслідування воєнного злочину

У мережі з’явилося відео, на якому російський військовий цілеспрямовано розстрілює цивільного в районі Родинського на Донеччині. Інцидент кваліфікували як можливий воєнний злочин - розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець зс рф з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування

- йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців рф.

Нагадаємо

Російський військовослужбовець вбив цивільного мешканця, який намагався вийти з селища Удачне на Донеччині. Прокурори Донецької області розслідують цей факт як порушення законів і звичаїв війни.

Ольга Розгон

Війна
Telegram
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Служба безпеки України