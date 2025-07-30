Мексиканські спецслужби попередили Україну про добровольців, які навчаються керувати дронами для злочинних організацій

Мексиканські спецслужби звернулися до своїх українських колег із попередженням, що деякі добровольці з Мексики могли піти воювати за Україну, щоб навчитися пілотувати дрони, а потім передати ці знання злочинним організаціям. Про це повідомляє Intelligence Online, інформує УНН.

Зазначається, що мексиканський розвідувальний орган Центр національної розвідки (CNI) передав Службі безпеки України (СБУ) конфіденційну записку щодо мексиканських добровольців ще на початку цього літа.

Українська внутрішня розвідка підозрює іспаномовних добровольців у проникненні до Міжнародного легіону для навчання керуванню дронами FPV. Деякі з них ... пов'язані з картелями та були завербовані через приватні військові компанії

Вказується, що СБУ вже розпочала розслідування з ГУР, яке торкнулося не лише мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні, зокрема, у секретному підрозділі Tactical Group Ethos.

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Українські слідчі нібито підозрюють, що деякі добровольці з Мексики та Колумбії навмисно прагнули потрапити до навчальних центрів із підготовки операторів FPV-дронів, обійти початкові перевірки й передати здобуті навички транснаціональним злочинним організаціям.

Зокрема, за даними ЗМІ, кілька мексиканців і колумбійців виявляли виняткову зацікавленість у навчанні роботи з дронами, ігноруючи всі інші форми підготовки.

Ми приймали добровольців із добрими намірами. Але слід визнати: Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV. Дехто приїздить сюди, щоб навчитися вбивати за допомогою дрона вартістю 400 доларів, а потім продає ці знання тому, хто більше заплатить