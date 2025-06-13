На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць

Внаслідок диверсійного акту, скоєного на базі "Грузинського легіону", що бере участь у захисті України, загинув боєць Деметре Дарчіа. Про це повідомив командир підрозділу Мамука Мамулашвілі, інформує УНН.

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За його словами, нині з приводу інциденту проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національної поліціею України.

За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї - написав Мамулашвілі.

Від імені "Грузинського легіону" він висловив співчуття родині загиблого.

Довідково

У 2014 році після початку збройної агресії росії проти України добровольці-грузини створили підрозділ "Грузинський легіон". Він проводив інструктажі та брав участь у бойових діях на Донбасі. 2016 року бійці підрозділу підписали контракт із ЗСУ та стали 3-ю ротою 25-го батальйону "Київська Русь" 54-ї окремої механізованої бригади.

Після російського вторгнення 2022 року бійці "Легіону" воювали під Києвом, а підрозділ входив до ГУР Міноборони України.

У серпні 2024 року грузинський телеканал "Мтавари" опублікував пост в Instagram, за яким нібито "Грузинський легіон" бере участь в боях у курській області рф.

Нагадаємо

У травні у боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе, які воювали у складі Сил оборони. Загалом з початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.

Прем’єр Словаччини звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів: в ГУР відповіли