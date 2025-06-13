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На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць

Київ • УНН

 • 2194 перегляди

На базі "Грузинського легіону" в Україні стався вибух, внаслідок якого загинув боєць Деметре Дарчіа. За попередніми даними, вибухівку занесли на базу диверсанти.

На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць

Внаслідок диверсійного акту, скоєного на базі "Грузинського легіону", що бере участь у захисті України, загинув боєць Деметре Дарчіа. Про це повідомив командир підрозділу Мамука Мамулашвілі, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині з приводу інциденту проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національної поліціею України.

За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї

- написав Мамулашвілі.

Від імені "Грузинського легіону" він висловив співчуття родині загиблого.

Довідково

У 2014 році після початку збройної агресії росії проти України добровольці-грузини створили підрозділ "Грузинський легіон". Він проводив інструктажі та брав участь у бойових діях на Донбасі. 2016 року бійці підрозділу підписали контракт із ЗСУ та стали 3-ю ротою 25-го батальйону "Київська Русь" 54-ї окремої механізованої бригади.

Після російського вторгнення 2022 року бійці "Легіону" воювали під Києвом, а підрозділ входив до ГУР Міноборони України.

У серпні 2024 року грузинський телеканал "Мтавари" опублікував пост в Instagram, за яким нібито "Грузинський легіон" бере участь в боях у курській області рф.

Нагадаємо

У травні у боях на передовій в Україні загинули двоє громадян Грузії Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе, які воювали у складі Сил оборони. Загалом з початку війни в Україні загинуло близько 60 грузинських бійців.

Прем’єр Словаччини звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів: в ГУР відповіли01.02.25, 10:59 • 36712 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Україна
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