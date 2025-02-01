Прем’єр Словаччини звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів: в ГУР відповіли

Головне управління розвідки Міноборони відповіло прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" у причетності до протестів в країні, зазначивши, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон". Про це йдеться в заяві ГУР у суботу, передає УНН.

Деталі

Як вказали в ГУР, вчора, 31 січня, офіційні особи Словаччини під час пресконференції висунули звинувачення на адресу ГУР, що нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України "Грузинського національного легіону" були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії. Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон"" - зазначили в ГУР.

Також у розвідці наголосили, що особа, про яку згадували під час пресконференції, не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР.

ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці. Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди - наголосили в ГУР.

Контекст

Учора, 31 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Зазначимо, що в також ГУР наголосили, що контракт Мамулашвілі з Міжнародним легіоном ГУР припинився ще у квітні 2023 року та він не поновлював його.

Під час пресконференції Фіцо заявив, що представники політичної опозиції, а також організатори громадських протестів з об'єднання "Мир для України" мають зв'язок з "Грузинським легіоном".

"Як це можливо, що представники "Грузинського легіону" були активними в Києві в 2014 році під час Майдану? Я запитую, як це можливо, що вони були активними в Тбілісі, де деякі з них навіть стикаються зі звинуваченнями і переслідуванням за злочини?", – казав Фіцо.

Фіцо також представив фотографії, які мають довести зв’язки Легіону та його лідера зі Словаччиною.

Нагадаємо

Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.