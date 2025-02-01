Премьер Словакии обвинил «Грузинский легион» в причастности к протестам: в ГУР ответили

Главное управление разведки Минобороны ответило премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который обвинил «Грузинский легион» в причастности к протестам в стране, отметив, что в его структуре нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион». Об этом говорится в заявлении ГУР в субботу, передает УНН.

Детали

Как указали в ГУР, вчера, 31 января, официальные лица Словакии во время пресс-конференции выдвинули обвинения в адрес ГУР, что якобы военнослужащие «подчиненного» ГУР МО Украины «Грузинского национального легиона» были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины внимательно изучили выдвинутые обвинения, ведь гибридные и информационные операции, направленные на подрыв ситуации в европейских странах, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими партнерами, являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины, которая при поддержке цивилизованного мира героически противостоит российской вооруженной агрессии. Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием «Грузинский национальный легион»» - отметили в ГУР.

Также в разведке отметили, что лицо, о котором упоминали во время пресс-конференции, не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР.

ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике. Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды - отметили в ГУР.

Контекст

Вчера, 31 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил «Грузинский легион» и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.

Отметим, что в также ГУР отметили, что контракт Мамулашвили с м международным легионом ГУР прекратился еще в апреле 2023 года и он не возобновлял его.

Во время пресс-конференции Фицо заявил, что представители политической оппозиции, а также организаторы общественных протестов из объединения «Мир для Украины» имеют связь с «Грузинским легионом».

«Как это возможно, что представители «Грузинского легиона» были активными в Киеве в 2014 году во время Майдана? Я спрашиваю, как это возможно, что они были активными в Тбилиси, где некоторые из них даже сталкиваются с обвинениями и преследованием за преступления?», - говорил Фицо.

Фицо также представил фотографии, которые должны доказать связи Легиона и его лидера со Словакией.

Напомним,

Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.