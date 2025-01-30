МЗС України викликало посла Словаччини через скандальні заяви Фіцо

Сьогодні МЗС України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, щоб висловити несприйняття заяв офіційної з боку прем’єр-міністра Роберта Фіцо, передає УНН.

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30 січня Міністерство закордонних справ України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, щоб висловити рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

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Українська сторона заявила, про відданість розвитку добрих відносин з усіма міжнародними партнерами, які надають підтримку Україні на тлі повномасштабної російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо фактично ретранслює кремлівську риторику, ігноруючи європейські принципи та діючи всупереч позиції Європейського Союзу.

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Він наголосив, що такі заяви та дії представників словацької влади є неприйнятними, особливо в умовах російської агресії проти України. Вони не лише завдають шкоди традиційно добрим відносинам між Києвом та Братиславою, а й підривають єдність ЄС та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

Україна засудила спроби уряду Словаччини зберігати залежність від російських енергоносіїв, що суперечить спільній політиці ЄС щодо енергетичної безпеки.

Офіційну Братиславу закликали припинити цю практику та повернутися до конструктивного діалогу. Водночас Україна висловила вдячність словацькому народу за підтримку у боротьбі проти російської агресії.