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МЗС України викликало посла Словаччини через скандальні заяви Фіцо

МЗС України викликало посла Словаччини через скандальні заяви Фіцо

Київ • УНН

 • 71914 перегляди

Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.

Сьогодні МЗС України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, щоб висловити несприйняття заяв офіційної з боку прем’єр-міністра Роберта Фіцо, передає УНН.

Деталі

30 січня Міністерство закордонних справ України викликало посла Словаччини в Україні Павела Віздала, щоб висловити рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

МЗС відреагувало на заяви словацького прем'єра: Фіцо отруївся російською пропагандою29.01.25, 08:47 • 38379 переглядiв

Українська сторона заявила, про відданість розвитку добрих відносин з усіма міжнародними партнерами, які надають підтримку Україні на тлі повномасштабної російської агресії.

Заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем’єр-міністр Роберт Фіцо фактично ретранслює кремлівську риторику, ігноруючи європейські принципи та діючи всупереч позиції Європейського Союзу.

Фіцо назвав Зеленського ворогом та пригрозив заблокувати допомогу Україні від ЄС28.01.25, 22:31 • 33135 переглядiв

Він наголосив, що такі заяви та дії представників словацької влади є неприйнятними, особливо в умовах російської агресії проти України. Вони не лише завдають шкоди традиційно добрим відносинам між Києвом та Братиславою, а й підривають єдність ЄС та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

Україна засудила спроби уряду Словаччини зберігати залежність від російських енергоносіїв, що суперечить спільній політиці ЄС щодо енергетичної безпеки. 

Офіційну Братиславу закликали припинити цю практику та повернутися до конструктивного діалогу. Водночас Україна висловила вдячність словацькому народу за підтримку у боротьбі проти російської агресії.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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