МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо
Киев • УНН
Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.
Сегодня МИД Украины вызвал посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить неприятие официальных заявлений со стороны премьер-министра Роберта Фицо, передает УНН.
Детали
30 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики.
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Украинская сторона заявила, о приверженности развитию добрых отношений со всеми международными партнерами, которые оказывают поддержку Украине на фоне полномасштабной российской агрессии.
Заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Роберт Фицо фактически ретранслирует кремлевскую риторику, игнорируя европейские принципы и действуя вопреки позиции Европейского Союза.
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Он подчеркнул, что такие заявления и действия представителей словацкой власти неприемлемы, особенно в условиях российской агрессии против Украины. Они не только наносят вред традиционно хорошим отношениям между Киевом и Братиславой, но и подрывают единство ЕС и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору.
Украина осудила попытки правительства Словакии сохранять зависимость от российских энергоносителей, что противоречит общей политике ЕС по энергетической безопасности.
Официальную Братиславу призвали прекратить эту практику и вернуться к конструктивному диалогу. В то же время Украина выразила благодарность словацкому народу за поддержку в борьбе против российской агрессии.