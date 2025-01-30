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МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо

МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо

Киев  •  УНН

 • 14581 просмотра

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Украина выразила протест послу Словакии из-за заявлений премьера Фицо о вмешательстве во внутренние дела. МИД призвал Братиславу прекратить ретрансляцию кремлевской риторики и вернуться к конструктивному диалогу.

Сегодня МИД Украины вызвал посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить неприятие официальных заявлений со стороны премьер-министра Роберта Фицо, передает УНН.

Детали

30 января Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Словакии в Украине Павела Виздала, чтобы выразить решительное неприятие заявлений официальной Братиславы о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Словацкой Республики.

МИД отреагировал на заявления словацкого премьера: Фицо отравился российской пропагандой29.01.25, 08:47 • 29779 просмотров

Украинская сторона заявила, о приверженности развитию добрых отношений со всеми международными партнерами, которые оказывают поддержку Украине на фоне полномасштабной российской агрессии.

Заместитель министра иностранных дел Александр Мищенко выразил глубокое разочарование тем, что премьер-министр Роберт Фицо фактически ретранслирует кремлевскую риторику, игнорируя европейские принципы и действуя вопреки позиции Европейского Союза.

Фицо назвал Зеленского врагом и пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС28.01.25, 22:31 • 31556 просмотров

Он подчеркнул, что такие заявления и действия представителей словацкой власти неприемлемы, особенно в условиях российской агрессии против Украины. Они не только наносят вред традиционно хорошим отношениям между Киевом и Братиславой, но и подрывают единство ЕС и Евроатлантического сообщества в противодействии государству-агрессору.

Украина осудила попытки правительства Словакии сохранять зависимость от российских энергоносителей, что противоречит общей политике ЕС по энергетической безопасности. 

Официальную Братиславу призвали прекратить эту практику и вернуться к конструктивному диалогу. В то же время Украина выразила благодарность словацкому народу за поддержку в борьбе против российской агрессии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
bratislavaБратислава
robert-fitsoРоберт Фицо
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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