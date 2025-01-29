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МИД отреагировал на заявления словацкого премьера: Фицо отравился российской пропагандой

МИД отреагировал на заявления словацкого премьера: Фицо отравился российской пропагандой

Киев  •  УНН

 • 7109 просмотра

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МИД Украины отреагировал на очередные заявления Роберта Фицо. Министерство считает, что словацкий премьер стал жертвой российской пропаганды из-за провалов во внутренней политике.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередные заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, указав, что это расценивается как попытка перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике, а Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, пишет УНН.

Детали

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне падения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса прибегнул к поиску врагов и нашел их... в Украине. Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», - отметили в МИД.

Украинская сторона, как отмечается, неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии.

«Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий «врагами», - отметили в МИД.

«Уверены, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества», - подытожили в министерстве.

Зеленский прокомментировал выбор Фицо относительно газового партнерства с рф28.01.25, 23:34 • 62871 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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